«Фантазеры» вернулись с Гран-при, а «Непоседы» - со специальным призом династии Филатовых

22 - 23 октября в Твери прошел XIII межрегиональный фестиваль любительских цирковых коллективов «Праздник нашего детства». В нем приняли участие молодые артисты из Санкт-Петербурга, Саратова, Республики Удмуртии, Свердловской и Тверской областей – всего около 200 человек.

Конаковский район и Конаково представляли юные артисты из Дворца культуры им. Воровского – образцовый цирк «Непоседы» (руководитель Ирина Корнева) и народный цирк «Фантазеры» (руководитель Ольга Ершова).

В рамках конкурсной программы жюри фестиваля оценивало не только профессионализм исполнителей, оригинальность представленного образа, сложность трюков, стилистику грима, прически и костюмы, но и музыкальный и пластический рисунок номеров.

Народный цирк «Фантазеры» представил шесть номеров, и каждый получил заслуженную награду, а сам коллектив удостоен главного приза фестиваля – гран-при.

Диплом 1 степени получили совсем маленькие участники Элина Бакус, Екатерина Белова, Татьяна Хищенко, Николь Мавсисян, Мария Сардина, Полина Скрыпина и Мария Лычакова за номер «Кострома».

Акробатка Дарья Ивченко чувствует себя в воздухе, как на земле, и заслуженно завоевала диплом 2 степени за номер «Джульетта». Акробаты со скакалками за номер «Карнавал» стали лауреатами фестиваля 1 степени, так же, как и групповой эквилибр-каучук с номером «Скоморохи». Лауреатами 1 степени также отмечены пластический дует «Птицы» в исполнении Витты Сорокиной и Дарьи Ивченко и эквилибр-каучук на тростях «Бродяга», который выполнила Витта Сорокина.

Не меньше наград и у воспитанников Ирины Корневой. Звания лауреата 1 степени удостоены Варвара Ильина за номер эквилибр с хула-хупами «Жар-птица» и Ульяна Лебедева за номер эквилибр на вращающихся тростях. Номер «Веселые жонглеры» стал лауреатом 3 степени, а Руслан Розаков стал лауреатом 2 степени за эквилибр на тростях «Дольче Вита».

Но все же главной наградой стал специальный приз – диплом цирка династии Филатовых и огромный плюшевый медведь, на счастье.

Как говорят сами участники коллектива, теперь он станет для них своего рода талисманом.

Молодцы, так держать!

Татьяна БЕЛОВА.