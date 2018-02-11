Ни для кого не секрет, что наша конаковская земля богата талантливыми людьми. В каждом поселении нашего района есть свои любимцы публики, каждый выход которых на сцену встречается бурными аплодисментами.

В минувшие выходные в Досуговом центре сельского поселения «Завидово» прошел X открытый районный конкурс вокально-инструментальных ансамблей, вокальных ансамблей и исполнителей эстрадной песни «Дарите музыку друг другу».

Указом Президента Владимира Путина 2018 год был объявлен Годом добровольца и волонтера в России. Год посвящен тем, кто воплощает добрые дела на благо родной земли – людям доброй воли.

В нашем районе в рамках Года волонтера проходит множество мероприятий с участием самых активных общественников, молодежи и добровольческих организаций, у всех этих мероприятий одна цель – сделать свой край богаче и краше, привнести в общество вечные ценности, такие, как доброта, милосердие и бескорыстие.

Вот и этот вокальный конкурс прошел под девизом: «Доброта – это музыка души» и посвящен был Году добровольца и волонтера.

С каждым годом принять участие в конкурсе хотят все больше исполнителей, как правило, это непрофессиональные музыканты, но петь они любят от всей души.

Конкурс проходил в 2 этапа. В первом отделении концерта прозвучали песни, отражающие тему фестиваля, во втором отделении – песни свободной тематики.

Солисты из Новозавидовского, сельского поселения «Завидово», п. Козлово, с. Юрьево-Девичье, клуба Государственного комплекса «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации, областного Дворца культуры «Пролетарка» г. Твери, д. Ручьи, Вахонинского ДК, Конакова, районного Дворца культуры «Современник» и ДК им. Воровского выходили на сцену и дарили свое творчество зрителям.

Но если есть конкурс – значит есть и жюри. И нынешний X районный фестиваль-конкурс оценивало строгое, но очень компетентное жюри, в состав которого вошли:

- председатель жюри - заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Людмила Владимировна Шапкина,

- председатель предметно-цикловой комиссии «Актерское искусство» по виду «Актер музыкального театра», преподаватель, классный руководитель предметно-цикловой комиссии «Вокальное искусство» Тверского музыкального колледжа имени М.П.Мусоргского Юрий Владимирович Исаев,

- преподаватель предметно-цикловой комиссии «Вокальное искусство» Тверского музыкального колледжа имени М.П.Мусоргского Валерия Валентиновна Тодирашко,

- преподаватель Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова Николай Николаевич Хохлов,

- преподаватель Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова Наталия Владимировна Куликова.

Теплыми словами открыла юбилейный фестиваль заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Арифовна Бородина. Она отметила, что именно вокальный жанр очень дорог нашему Конаковскому району, и пожелала всем участникам удачи.

Конкурс проходил в атмосфере динамики и лирики, романтики, вдохновенного, трогательного исполнения всеми любимых песен и в предвкушении объявления долгожданных итогов. Конечно, все конкурсанты и зрительская аудитория с замиранием сердца ждали результатов!

И вот после обсуждения и подведения итогов в зале появляется жюри. Председатель жюри Людмила Владимировна поблагодарила всех участников за теплый, зажигательный и добрый вечер и концерт.

Участникам конкурса вручены дипломы I, II и III степеней.

Победительницей X юбилейного конкурса «Дарите музыку друг другу» и обладательницей гран-при стала солистка Конаковского городского Дворца культуры им. Воровского Евгения Федотьева.

Диплом лауреата III степени получили:

Инна Полянская – областной Дворец культуры «Пролетарка» г. Тверь

Анатолий Беркис - Новозавидовский Дом культуры

Юрий Новиков – Конаковский городской Дворец культуры им. Воровского.

Диплом лауреата II степени получили:

Александр Лисиенков - Дворец культуры «Современник»,

вокальный дуэт Людмила Дмитриева и Елена Спирина - Юрьево-Девичьевский досуговый центр,

Маргарита Фокина - Досуговый центр сельского поселения «Завидово»;

диплома лауреата I степени удостоились:

Владимир Попков - областной Дворец культуры «Пролетарка» г. Тверь,

Екатерина Тужикова - Центр досуга посёлка Козлово.

Мы искренне поздравляем победителей и призёров! И благодарим устроителей и организаторов конкурса за отличную теплую и дружескую атмосферу.

Для каждого участника конкурса это колоссальный опыт и незабываемое событие. Все эти артисты уже совершили прорыв! Они с достоинством и честью преодолели себя, свои страхи и сомнения, с гордо поднятой головой представили свою малую родину и получили уникальный опыт как в творческом и профессиональном, так и в морально-духовном плане, открыли новые горизонты.

А впереди новый, XI конкурс, а значит - незабываемые эмоции, уникальные голоса, многогранные таланты, харизматичные личности и яркие индивидуальности.

Татьяна БЕЛОВА.