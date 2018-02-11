САМЫЙ НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ

Как мы сообщали, с 11 сентября в России проходит конкурс «Народный участковый-2018». Он призван повысить уровень доверия населения к сотрудникам полиции и престиж службы в органах МВД. В этом году в региональном этапе конкурса принимали участие 26 участковых уполномоченных полиции со всего Верхневолжья, ставшие лучшими на внутреннем этапе отбора и получившие поддержку своих коллективов и руководства.

Конаковский район на этом конкурсе представлял старший участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Александр Пыж. И недавно стало известно, что посредством интернет-голосования жителей всего Верхневолжья по результатам опроса народным участковым Тверской области стал сотрудник отдела МВД России по Конаковскому району старший лейтенант полиции Александр Пыж.

Нашему победителю регионального этапа 27 лет, в органах с 2009 года, в должности участкового - с 2014 года. Им обслуживается административный участок на территории города Конаково с количеством населения 3457 человек, это более 60 многоквартирных домов плюс несколько улиц частного сектора. С января этого года Александром было рассмотрено 422 жалобы, раскрыто 7 преступлений и выявлено более 150 административных правонарушений. Он и представит Тверскую область на заключительном этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования на сайте информационного партнера акции - газеты «Комсомольская правда». Голосуйте за конаковца!

По информации пресс-службы УМВД России по Тверской области.