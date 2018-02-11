«СТОЛЕТИЮ КОМСОМОЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ...»

Так назывался праздничный концерт, посвященный юбилею ВЛКСМ,

подготовленный силами районного ДК «Современник».

На входе в ДК всех гостей праздника встречали волонтеры, которые здоровались и вручали каждому спецвыпуск газеты «Заря», отдельное приложение, посвященное юбилею, которое было оформлено в стиле тех времен. В фойе играл духовой оркестр, работала фотовыставка проекта «Конаково. Век двадцатый», представлявший старинные черно-белые фотографии, рассказывающие о комсомоле Конаковского района. Тему продолжал стенд нашей газеты с вырезками воспоминаний ветеранов-комсомольцев, которые на протяжении последних номеров печатались на ее страницах. Особый интерес вызвала машинка, которая из монет желающих печатала памятные сувениры с символикой праздника. Также фойе украшали стенды из истории комсомола, подготовленные ветеранскими организациями района.

Ровно в 18-00 на сцене началась театрализованная программа. К тому времени зал был полностью заполнен. Среди зрителей преобладали представители старшего поколения, те, для кого ВЛКСМ стал тем самым социальным лифтом, благодаря которому они добились положения в обществе, и главное, благодаря комсомолу как организатору сообща строили ту новую, небывалую жизнь. Очень многое из того, чем мы пользуемся сегодня, возведено их руками, руками комсомольцев 60-70-х.

Мир не знает более массовой молодежной организации, чем ВЛКСМ. За годы своего существования более 160 миллионов юношей и девушек стали его членами. И они могли похвастаться реальными достижениями. Трудный период становления и гражданская война, энтузиазм первых пятилеток и беспримерный героизм Великой Отечественный, самоотверженный труд по восстановлению разрушенного хозяйства и промышленный скачок шестидесятых, благодаря которому страна шагнула в космос, создала промышленные гиганты и сильнейшую в мире армию. С нами считались.

На протяжении получаса артисты и творческие коллективы «Современника» держали зал в неослабевающем внимании. Постановка была великолепна! Языком поэзии и прозы, песни и танца, при помощи света и плакатов времен СССР на сцене разворачивалось феерическое представление. За полчаса перед глазами калейдоскопом промелькнула вся жизнь Союза – от гражданской войны до Олимпиады-80. И все это благодаря творческим коллективам Конаковского района. Это театр танца «Дебют», танцевальный ансамбль «Ритм», ансамбль «Mary Dance», хореографический ансамбль «Жемчужина», хор «Северяночка», юные воспитанники театра О. Бардаковой «Теремок», ансамбли «Русская душа», «Непоседы» и солист В. Кукушин (п. Козлово), ансамбль «Родничок» (ДК им. Воровского), а также артисты и солисты Василий Балихин, Егор Алексеев, Татьяна Темерова, Галина Разумова, Дмитрий Карапунарлы. В исполнении Сергея Егорова прозвучали замечательные авторские стихи о комсомоле.

Разумеется, всему залу была продемонстрирована капсула с посланием потомкам, которую накануне вскрыли на Конаковской ГРЭС. Со славами поздравлений выступили глава Конаковского района Людмила Козлова, и.о. главы администрации Конаковского района Наталья Василенко, директор производственного филиала Конаковская ГРЭС ПАО «Энел Россия» Илья Новожилов, участник исторической стройки Конаковской ГРЭС, заложивший и спустя полвека доставший капсулу памяти Вилли Тидо, председатель районного совета ветеранов Галина Аксенова. Все, и молодежь и старшее поколение, затаив дыхание, слушали рассказ Вилли Андреевича о том, как строилась ГРЭС и как пришла идея тогдашним строителям-комсомольцам составить послание потомкам. Ведь конаковские комсомольцы были третьими в стране, кто в конце 60-х это сделал. Первая капсула была оставлена в море моряками, вторая – поднята альпинистами на Эльбрус. И уже после этого оставлять послание потомкам стало традицией. Сколько таких капсул, заложенных в честь разных юбилеев, сегодня вскрывают по стране...

На экране была показана кинозарисовка о жизни конаковских комсомольцев времен строительства ГРЭС и нового города энергетиков. А затем началось вручение юбилейных наград.

Благодарственное письмо областного оргкомитета «Комсомол 100» было вручено Г.И.Аксеновой, Е.А.Капитанову, В.Н.Петрову. Молодежь из МЦ «Иволга» вручила цветы ветеранам Великой Отечественной войны И.А.Рулеву, В.П.Криночкину, Н.Ф.Баранову, участникам трудового фронта Г.В.Вьюковой, С.И.Шиловой, Н.Г.Широковой. С юбилеем комсомола поздравили комсомольцев-целинников Н.С.Московскую, В.Д.Кравченко, Н.В.Железнову, комсомольцев 50-60-х годов В.А.Тидо, Н.М.Заторяеву, Д.В.Крыжановского, комсомольцев 60-70-х годов В.И.Михайловскую и Н.Н.Новик, комсомольцев 70-80-х годов Е.А.Новикову, В.Ф.Дмитриева, В.А.Ларионова, С.А.Капатурину, С.А.Иванова, В.И.Данейкина, С.Н.Сергеева... Все они в разное время были на руководящей комсомольской работе.

Закончился праздник совместным исполнением песни «Комсомольцы-добровольцы», текст которой мы напечатали на последней странице нашего спецвыпуска. Зал пел стоя!

Мудрость жизни заключается не в том, чтобы забывать или уничтожать все прошлое, старое, но в том, чтобы извлекать из него уроки, а добрые семена сохранять для будущих поколений. Теперь путь комсомола – это история. Но даже утратив свой прежний идеологический смысл, день рождения комсомола продолжает оставаться одним из любимых праздников тех, кто связал свою юность с ВЛКСМ, кто прошел школу комсомола!

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.

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