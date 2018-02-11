ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ЧЕХОВ



В субботу, 27 октября, в районном ДК «Современник» прошла премьера молодежного театра «Парадокс» (режиссер-постановщик Эдуард Отрощенко) по мотивам пьес Антона Чехова.

Театру «Парадокс» при ДК «Современник» уже два года. Организовал его Эдуард Отрощенко, и этот коллектив стал третьим театральным коллективом ДК после театра Галины Рымановой «Пигмалион» и образцового детского театра Ольги Бардаковой «Теремок». По словам режиссера, за плечами театрального коллектива пока только одна постановка. Сам Эдуард даже работал какое-то время в «Заре», но потом перешел в «Современник», и культурная жизнь захватила его с головой. В 2016 году он даже стал дипломантом областного театрального фестиваля в Калязине «Театральные встречи» за роль в спектакле «Доктор философии», которую он играл в народном театре Ирины Герман в ДК им. Воровского (то есть, успел блеснуть и там). Творческая натура этого артиста требовала продолжения самореализации, и в итоге – своя театральная труппа, пусть пока небольшая, но уже заявившая о себе.

Итак, сам спектакль. Он поставлен по мотивам четырех пьес Антона Павловича Чехова: «Лебединая песня», «Медведь», «Юбилей» и «Предложение». Постановка называется по одной из них - «Лебединая песня». Для любителей русской классики, коими, вне всякого сомнения, являются читатели «Зари», нет нужды расcказывать о сюжетах всех четырех. Достаточно заметить, что это довольно кратенькие одноактные драматические произведения, которые самим автором обозначались как «драматический этюд» или вовсе «шутка в одном действии». Особенность постановки в том, что пьеса «Лебединая песня» режиссером задумана как повествовательная основа, на которую, как бусинки на нить, нанизались остальные три чеховские «шутки».

Все актеры отыграли хорошо. И для большинства из них этот «Чехов» стал настоящим дебютом. Сам же режиссер практически не сходил со сцены, сыграв роли во всех четырех чеховских миниатюрах. И нас удивляло даже не то, как актеру удается перевоплощаться (это как раз для профессионального лицедея не проблема) а когда он успевал сменять костюмы? Под каждое чеховское актерское амплуа органично подобрались и актеры – тут и глуповато-восторженная героиня Полины Вревской, и основательный в своей простоте Александр Иванов, и обладающий непревзойденным шармом Петр Гевондян... Написать можно про каждого, но мы подождем еще премьер и новых работ. Ведь, как сказал режиссер: есть у нас мысли еще много чего натворить.

Остается только добавить, что на самом деле коллектив актеров, которые на протяжении двух часов держали в чарующей и искрометной ауре чеховского таланта весь зрительный зал, невелик. Это Александр Иванов, Полина Вревская, Елена Голубева, Петр Гевондян, Юлия Сидорова, Елена Астровская и сам режиссер, можно сказать, «играющий тренер» Эдуард Отрощенко. По нашим данным, скоро состоится повтор спектакля, и, учитывая, что на премьере зал был полон, актерам дарили не только овации, цветы и добрые пожелания, верим, что и во второй раз театр вновь соберет друзей и поклонников.

Посткриптум. Вы, наверное, спросите: а почему Чехов вдруг стал парадоксальным? Из чего следует наш заголовок? Может быть, потому, что произведения великого классика писались более ста лет назад, но они и в наши дни популярны и звучат современно? Или же наш заголовок формален и отражает лишь то, что Чехо