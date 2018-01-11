В поселке Сахарово Твери открыт бюст генерал-фельдмаршалу Иосифу Гурко

1 ноября в посёлке Сахарово Твери состоялась торжественная церемония открытия бюста герою русско-турецкой войны 1877-1878 годов генерал-фельдмаршалу Иосифу Гурко. Мероприятие проходило в рамках XII Ассамблеи Русского мира, которая сегодня начала свою работу в Твери.

«Ассамблея Русского мира вносит серьезный вклад в развитие русского языка и культуры. То, что мероприятие такого уровня проходит на территории Тверской области, не случайно. Верхневолжье – территория с богатой историей, духовными и культурными традициями. Их сохранение имеет важнейшее значение для развития всей страны», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Торжественную церемонию посетили участники Ассамблеи, среди которых представители болгарской делегации, потомки Иосифа Гурко, другие почетные гости, жители города.

Бронзовый бюст Гурко был отлит в Московской области скульптором Ириной Макаровой, уроженкой Твери на средства благотворителей. Он установлен на территории храма Иосифа Волоцкого, недалеко от усыпальницы супругов Гурко. Открытие бюста приурочено к двум знаковым датам 2018 года: 140-летию освобождения Болгарии от османского ига и 190-летию со дня рождения фельдмаршала Гурко.

Судьба Иосифа Владимировича Гурко тесно связана с тверским краем. Под Тверью, в Сахарово, была расположена его усадьба, здесь он был похоронен. Сегодня на этом месте стоит храм, который одновременно является музеем и усыпальницей.

Следуя семейным традициям, Иосиф Гурко стал военным. Слава героя пришла к нему во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. С его именем связаны переправа русских войск через Дунай у Систова, взятие древней столицы Велико-Тырново, оборона г. Стара-Загора, сложнейший переход через Балканы с 70-тысячным отрядом. Русские полки под командованием Иосифа Гурко вместе с болгарскими дружинами разбили турок под Казанлыком, взяли город Софию.

В послевоенные годы Иосиф Гурко занимал посты вице-губернатора г. Санкт-Петербурга, наместника царя в Польше, генерал-губернатора г. Одессы, генерал-губернатора Привисленского края, являлся членом Государственного Совета. В 1894 году Иосиф Владимирович Гурко был удостоен высшего воинского звания генерал-фельдмаршала.

Ассамблея Русского мира проходит в Твери с 1 по 4 ноября. В мероприятии принимают участие около 600 представителей более чем 70 стран. Это известные российские и зарубежные деятели культуры, политические и общественные деятели, преподаватели русского языка, литературы и истории российских и зарубежных университетов, учителя русских школ за рубежом, писатели и журналисты, музейные работники, представители духовенства, активисты молодёжных организаций. В рамках форума запланированы мероприятия, посвящённые 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Пресс-служба Правительства Тверской области