В Тверской области по каждому нацпроекту в рамках Стратегии 2024 определят ответственных руководителей

Губернатор Игорь Руденя провёл совещание о реализации Указа Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В обсуждении приняли участие заместители Председателя Правительства Тверской области, руководители региональных Министерств и ведомств. «При федеральной поддержке и поддержке Президента мы должны сделать серьезный рывок в развитии инфраструктуры Тверской области и и по нашим основным направлениям. Сегодня на повестке – вопрос доведения федеральных средств до субъектов Российской Федерации и реализации поставленных задач. Этим темам было посвящено заседание Правительственной комиссии по региональному развитию, которое прошло в Москве», – сказал Игорь Руденя.

Майским Указом Президента РФ определено 12 направлений приоритетных национальных проектов: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт. В рамках каждого нацпроекта сформированы федеральные проекты – всего их 69.

На федеральном уровне определены кураторы нацпроектов – отраслевые Министры. В Тверской области по каждому направлению и мероприятию также будут закреплены ответственные руководители: заместители Председателя регионального Правительства, главы Министерств и ведомств.

На совещании рассмотрены целевые показатели нацпроектов, мероприятия федеральных проектов, вопросы финансирования, взаимодействия с федеральными кураторами.

Реализация нацпроектов и программ в рамках Стратегии 2024, предложенной Президентом России Владимиром Путиным, начнётся 1 января 2019 года.

Объемы средств, которые направят регионам в рамках реализации нацпроектов, будут утверждены в ближайшее время. Уже известно, что по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Тверская область будет ежегодно получать не менее 3,5 млрд рублей.

В проекте регионального бюджета Тверской области на 2019 и плановый период 2020-2021 годов заложены тенденции предыдущих лет. Это увеличение доходной базы, обеспечение бюджета развития, сокращение государственного долга, повышение финансовой устойчивости муниципальных образований.

Проект бюджета предусматривает выполнение всех обязательств в социальных сферах. В числе основных направлений развития социальной инфраструктуры – строительство Детской областной клинической больницы, двух школ, шести детских садов, модернизация объектов теплоэнергетики. Средства на эти цели предусмотрены в областном бюджете на период до 2021 года.

В 2019 году в расходах заложено 25,6 млрд рублей на оказание государственных услуг населению, в том числе в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте. Запланированы ремонты в 23 учреждениях здравоохранения, закупка медицинского оборудования.

В рамках соглашения с Министерством финансов РФ предусмотрено сократить государственный долг Верхневолжья до конца 2021-го года не менее чем на 20%: с 61% от собственных доходов (25,1 млрд рублей) до 50% (23,1 млрд рублей). По оценке Минфина Тверской области, уже в следующем году госдолг уменьшится до 53%, а к 2021 году снизится до 44%.

По прогнозам, в 2019 году доходы регионального бюджета составят более 59,3 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы в следующем году предполагаются на уровне более 46,3 млрд рублей – на 1,2 млрд рублей больше, чем в 2018-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области