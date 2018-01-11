Тверская область вошла в ТОП-20 медиарейтинга в контексте нового «майского указа» Владимира Путина

Тверская область заняла 14 место в рейтинге российских регионов в контексте «майского указа № 204» Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Рейтинг, анализирующий медийную активность регионов в связи с подготовкой к реализации нового «майского указа» главы государства, опубликован впервые и учитывает упоминания в СМИ в сентябре 2018 года.

В сентябре Тверская область подала одну из самых крупных заявок на участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В план 2019 года включено 42 объекта. На приведение их в нормативное состояние планируется направить 2,9 млрд рублей из федерального бюджета, около 3,5 млрд рублей из областного бюджета. В период с 2020 по 2014 год работами будет охвачено еще 135 объектов, стоимость ремонта составит около 35,9 млрд рублей.

В совещании по вопросу рационального природопользования и охраны окружающей среды, которое в сентябре провело Министерство природных ресурсов и экологии РФ в режиме видеоконференцсвязи с представителями федеральных и региональных исполнительных органов власти, обсуждались экологические проекты на территории Верхневолжья. Особое внимание было уделено участию Тверской области в национальном проекте «Экология», в частности, в реализации федеральных проектов: «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна», «Строительство объектов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов».

Представители Правительства Тверской области также приняли участие в видеоконференции по вопросу разработки и реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Регион внес свои предложения в этот стратегический документ.

«Наша основная задача – создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере. Она решается стимулированием деловой активности, созданием условий для предпринимательства, поддержкой инвестиционных процессов в региональной экономике», – считает губернатор Игорь Руденя.

Дополнения, которые Тверская область предложила внести в документ, были сформулированы с учетом мнения регионального бизнес-сообщества. Они касаются совершенствования системы статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, формирования налоговых льгот, мер государственной поддержки.

Напомним, 30 октября губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провёл заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко. Среди ключевых тем обсуждались, в том числе, вопросы реализации национальных проектов и программ, определенных «майским указом» президента.

«Основные направления, на которые мы ориентируемся – это приведение дорог в нормативное состояние, строительство новых школ, модернизация и цифровизация здравоохранения. Также будем активно принимать участие в программе по модернизации системы ЖКХ. Кроме того, запланировано строительство новых спорткомплексов в Твери и районных центрах, ремонт домов культуры», – отметил Игорь Руденя.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 46 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.

Михаил Бородов