В Правительстве Тверской области обсудили участие региона в федеральном проекте по оздоровлению реки Волги

Губернатор Игорь Руденя провёл совещание, темой которого стало участие Тверской области в федеральном проекте по оздоровлению реки Волги. На федеральном уровне принято решение о его включении в национальный проект «Экология», который разрабатывается в рамках реализации Указа Президента России Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны до 2024 года.

«Для нас это очень актуальная тема. Города Тверской области, которые расположены на Волге, должны соответствовать всем санитарным требованиям по экологии. Участие в программе по оздоровлению Волги даст нам шанс не только своими ресурсами, но и с привлечением федеральных средств, привести в порядок систему водоотведения крупных городов Тверской области», — отметил Игорь Руденя.

Паспорт федерального проекта «Оздоровление Волги» будет утвержден в декабре этого года. Тверская область готовится включить в него сразу несколько мероприятий. В рамках первой очереди программы предполагается осуществить строительство и реконструкцию очистных сооружений в Твери, Ржеве, Старицком и Конаковском районах. По большинству объектов уже готова проектная документация, по другим идет ее разработка или корректировка.

Вторая очередь регионального плана мероприятий в рамках нацпроекта «Экология» предусматривает реконструкцию очистных сооружений в Кимрах, Торжке, Осташкове. По данным объектам составлен график разработки проектной документации и строительно-монтажных работ.

Предполагается, что общая стоимость региональных мероприятий в рамках проекта составит более 10 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области