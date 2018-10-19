В Доме поэзии Андрея Дементьева в Твери откроется уникальная выставка из собрания Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы»

2 ноября в Доме поэзии Андрея Дементьева в Твери в 15:00 состоится торжественное открытие выставки «Лермонтов – художник» из коллекции Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». Уникальные экспонаты будут представлены в столице Верхневолжья впервые. Выставку откроет директор музея «Тарханы», лауреат Государственной премии РФ, заслуженный работник культуры РФ Тамара Мельникова.

Также состоится пресс-конференция, посвященная этому событию. Она начнется в 14:30 по адресу: г. Тверь, ул. Володарского,д.18/20.

Дом поэзии является одним из центров поэтической и культурной жизни региона. Регулярно учреждение проводит выставки, концертные программы, творческие конкурсы.

Единственный в России Дом поэзии, который отметил в этом году 5-летие, был открыт в Твери по инициативе Андрея Дементьева в 2013-м. Лауреат Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области Андрей Дмитриевич Дементьев ушёл из жизни 26 июня 2018 года.

«Для своей малой родины —Тверской области — Андрей Дементьев всегда был родным человеком. Сохранение творческого наследия Андрея Дементьева — важная задача в масштабах региона и всей страны», — считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Андрей Дементьев — один из известнейших поэтов второй половины XX века. Его творческое наследие многогранно — от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других. Песни на его стихи исполняли Евгений Мартынов, Иосиф Кобзон, София Ротару, Лев Лещенко, Валентина Толкунова и другие артисты.

В память о выдающемся земляке в региональной столице планируется установить памятник Андрею Дементьеву, а также назвать одну из улиц именем поэта. Кроме того, в честь Андрея Дементьева в регионе учредят премию для победителей ежегодного конкурса молодых поэтов.

Минувшим летом в Твери под открытым небом прошёл концерт-посвящение Андрею Дементьеву «И всё-таки жизнь прекрасна!». Участие в нём приняли известные деятели культуры, многочисленные почитатели таланта Андрея Дементьева, друзья и воспитанники Дома поэзии.

Центральным мероприятием в честь 5-летия Дома поэзии Андрея Дементьева стал молодёжный поэтический форум, который состоялся 19 июля. Он объединил молодых поэтов — лауреатов и победителей учреждённого Андреем Дементьевым Всероссийского конкурса «Зелёный листок», а также известных российских поэтов, редакторов литературных журналов. В ходе открытия форума Дому поэзии передали бюст Андрея Дементьева.

15 ноября в Государственном Кремлёвском Дворце состоится концерт-посвящение Андрею Дементьеву – «Виражи времени», в котором примут участие известные звезды эстрады, артисты театра и кино. Песни на стихи Андрея Дементьева исполнят Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Полад Бюльбюль-оглы, Игорь Крутой, Дмитрий Певцов, Николай Басков, Вячеслав Добрынин, Зара, Игорь Николаев, Александр Малинин, Хор Турецкого, Александр Маршал, Валентина Бирюкова, Интарс Бусулис, Александр Серов, Марк Тишман, Глеб Матвейчук, группа «Кватро», Кубанский казачий хор, Ренат Ибрагимов, Жасмин, группа «Республика», Александр Коган, Анастасия Спиридонова, Мари Карне, Александра Воробьёва, Евгений Южин и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области