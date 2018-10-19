Для УК и ТСЖ Тверской области провели семинар по вопросам перехода многоквартирных домов на приём цифрового ТВ

31 октября в Твери состоялся семинар для управляющих компаний, ТСЖ, ТСН и ЖСК, посвящённый переходу на цифровое эфирное телевизионное вещание. Обсуждались вопросы обеспечения доступа жителей многоквартирных домов к цифровому ТВ.

«Тверская область станет пилотным регионом, где в опережающем формате подключат бесплатное цифровое телевидение. У всех нас появится возможность смотреть 20 программ в качественном цифровом формате. Такое вещание уже ведется в Твери и Вышнем Волочке, в ближайшее время планируется запустить его во всем тверском регионе», — отметил Губернатор Игорь Руденя по итогам обсуждения вопроса на одном из заседаний областного Правительства.

В рамках подготовки к переходу региона на цифровое вещание Государственная жилищная инспекция Тверской области организовала проверку наличия технической возможности приёма цифрового телевизионного сигнала в многоквартирных домах региона.

В адрес глав муниципалитетов, а также управляющих компаний направлены письма о необходимости установки или восстановления антенн в домах, где системы коллективного приема телевидения отсутствуют либо принимают только аналоговый сигнал.

В случаях, когда антенны на многоквартирных домах

не установлены, однако предусмотрены проектной (технической) документацией, ГЖИ будут проведены проверки и приняты меры в рамках предоставленных полномочий. В отношении домов, где установка антенн ранее не была предусмотрена, к управляющим организациям будут приняты меры, направленные на проведение общих собраний собственников

по вопросу включения антенного оборудования в состав общего имущества дома.

В Тверской области подключение цифрового эфирного телевизионного вещания ведется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

На территории региона построена сеть из 39 эфирных цифровых телестанций, которые обеспечивают 100% охват населения цифровым телевещанием. Планируется, что все регионы страны полностью перейдут на него в январе 2019 года.

На заседании Правительства Тверской области 29 октября принято решение о выделении из регионального бюджета 6 млн рублей для возмещения затрат в на приобретение оборудования при подключении к цифровому телевизионному вещанию жителям с невысоким уровнем доходов в 2018 и 2019 годах.

Предполагается, что мерой поддержки будут охвачены порядка 6 тысяч человек. Компенсация предназначена гражданам, среднедушевой доход которых ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области. Это единовременная выплата в размере фактических понесенных затрат на приобретение оборудования в период с 1 сентября 2018 года до 30 июня 2019 года, но не более 1000 рублей.

С 2013 года в регионе в цифровом качестве доступны «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В декабре 2017 года в составе первого мультиплекса на каналах «Россия-1» и «Радио России» началось вещание региональных программ филиала ВГТРК — «Вести Тверь». Таким образом, жителям доступны не только федеральные, но и местные новости в высоком качестве.

Второй мультиплекс цифровых каналов («СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ») сейчас транслируется в двух городах с населением свыше 50 тысяч человек — Твери и Вышнем Волочке, охват составляет 42,11% жителей региона.

Для оказания помощи жителям региона в подключении и настройке цифрового ТВ организован ряд мероприятий, в работу вовлечен добровольческий корпус. Волонтеры будут оказывать помощь жителям региона в подключении к цифровому телевизионному вещанию.

По всем вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, жители Тверской области могут обращаться в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02. Информацию можно также получить на сайте смотрицифру.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области