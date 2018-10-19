ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ: Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности – проверь свои знания

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и

защите прав потребителей финансовых услуг пройдет в 14 раз. За это время свои

финансовые знания проверили более 60 тысяч школьников из 85 регионов России и стран

СНГ. Участниками олимпиады могут стать старшеклассники средних школ. Для этого

необходимо зарегистрироваться на сайте fin-olimp.ru до 25 ноября 2018 года.

Соревнование будет проходить в три этапа. Первый – открытый заочный конкурс в

форме онлайн-тестирования. Победителям этого этапа предстоит написать творческое

эссе. Финалистами второго этапа станут лучшие авторы, среди которых состоится

итоговое очное соревнование в марте 2019 года.

Цели Олимпиады совпадают с задачами по повышению уровня финансовой

грамотности населения тверского региона, стоящими перед Министерством образования

Тверской области и Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО. Задания конкурсов

разрабатывают ведущие эксперты в области экономики и финансов. «Для участия в

подобной олимпиаде, безусловно, потребуется определённая подготовка. И в этом

школьникам могут помочь онлайн уроки финансовой грамотности – www . dni - fg . ru , а

также материалы Банка России на сайте www . fincult . info » - рекомендует Вадим Тетин,

заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

С правилами участия в Олимпиаде, её программой и учебно-методическими

материалами можно ознакомиться на сайте fin-olimp.ru.