ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ: Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности – проверь свои знания

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и
защите прав потребителей финансовых услуг пройдет в 14 раз. За это время свои
финансовые знания проверили более 60 тысяч школьников из 85 регионов России и стран
СНГ. Участниками олимпиады могут стать старшеклассники средних школ. Для этого
необходимо зарегистрироваться на сайте fin-olimp.ru до 25 ноября 2018 года.
Соревнование будет проходить в три этапа. Первый – открытый заочный конкурс в
форме онлайн-тестирования. Победителям этого этапа предстоит написать творческое
эссе. Финалистами второго этапа станут лучшие авторы, среди которых состоится
итоговое очное соревнование в марте 2019 года.
Цели Олимпиады совпадают с задачами по повышению уровня финансовой
грамотности населения тверского региона, стоящими перед Министерством образования
Тверской области и Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО. Задания конкурсов
разрабатывают ведущие эксперты в области экономики и финансов. «Для участия в
подобной олимпиаде, безусловно, потребуется определённая подготовка. И в этом
школьникам могут помочь онлайн уроки финансовой грамотности – www . dni - fg . ru , а
также материалы Банка России на сайте www . fincult . info » - рекомендует Вадим Тетин,
заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО.
С правилами участия в Олимпиаде, её программой и учебно-методическими
материалами можно ознакомиться на сайте fin-olimp.ru.