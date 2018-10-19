Торжок и Осташков Тверской области получат более 100 млн рублей на создание комфортной городской среды

105 млн рублей из федерального бюджета будет предоставлено Торжку и Осташковскому городскому округу Тверской области на создание комфортной городской среды. Внесение соответствующих изменений в госпрограмму «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области на 2016-2021 годы» обсудили на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Комфортная городская среда — это лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», — считает Игорь Руденя.

В 2018 году Торжок и Осташков вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Торжок стал одним из 19 победителей в категории «Исторические поселения» и получит грант в размере до 50 млн рублей на проведение реновации территории восточной части парка культуры и отдыха. Осташковский городской округ — в числе лучших в категории «Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек». Муниципалитету будет предоставлено 55 млн рублей на создание бульвара на улице Евстафьевская.

Предполагается, что в этом году будет разработана проектная документация по объектам благоустройства, практическая реализация проектов намечена на 2019 год.

В целом на проекты в сфере благоустройства малых городов и исторических поселений в 2018 году Правительство России направит 5 млрд рублей. Это решение озвучил Президент РФ Владимир Путин на форуме малых городов и исторических поселений в январе, участие в котором приняли главы муниципалитетов Верхневолжья.

В этом году Новый банк развития БРИКС одобрил предоставление Торжку средств в объёме около 1,5 млрд рублей на реализацию проекта «больших инвестиций» по комплексному развитию территории и инфраструктуры малых исторических поселений. С учётом федеральных, региональных и муниципальных ассигнований общий объём финансирования работ составит порядка 2 млрд рублей. Восстановление исторической части города предусматривает реконструкцию и благоустройство комплекса Путевого дворца, старинного сквера «Городской бульвар», площади Революции, Тверецкой набережной и других объектов.

Кроме того, по программе «Культура России» на реставрацию объектов исторического наследия Торжку будет направлено порядка 22 млн рублей. Средства пойдут на проведение ремонтно-реставрационных работ в Борисоглебском мужском монастыре, разработку проектной документации на реставрацию собора Входа Господня в Иерусалим, создание проектной документации по Спасо-Преображенскому собору города. За счёт средств областного бюджета (5,1 млн рублей) будет разработана научно-проектная документация по воссозданию колокольни Васильевской церкви.

Пресс-служба Правительства Тверской области