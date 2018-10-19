В Тверской областной картинной галерее пройдёт уникальная выставка одного экспоната из Эрмитажа

2 ноября в Тверской областной картинной галерее в здании Тверского императорского дворца откроется уникальная выставка одного произведения «Визит Тверской полубогини», посвященная 230-летию со дня рождения Великой княгини Екатерины Павловны. Это первый совместный выставочный проект галереи и Государственного Эрмитажа, который положит начало долгосрочному сотрудничеству – проведению «Дней Эрмитажа в Твери».

«Тверской императорский дворец – культурная жемчужина нашей области, достояние всей России. Неоднократно в стенах дворца принимались важные решения и происходили события, которые влияли на судьбу не только тверской земли, но и всей России. Сегодня здесь формируется современный культурный центр города Твери», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В сентябре этого года в Твери с рабочим визитом побывал Президент Союза Музеев России, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он посетил Тверской императорский дворец, а также провел заседание Президиума Союза музеев России и рабочей группы по разработке стратегии развития музеев и нового законодательства о культуре.

Портрет Великой княгини Екатерины Павловны, обнаруженный в фондах Государственного Эрмитажа, отражает период 1809-1812годов, когда Тверь служила местом пребывания Малого двора княгини и её мужа, принца Георга Ольденбургского. Картина экспонируется впервые. Выставка продлится до 3 февраля 2019 года.

1 ноября с 11:00 до 16:00 Тверская областная картинная галерея приглашает совершить виртуальную прогулку по Залу Юпитера – одной из самых грандиозных экспозиций Эрмитажа. Там экспонируются коллекции отдела античного мира, в том числе всемирно известные шедевры — портрет Филиппа Араба, «Портрет римлянки» («Сириянка»), портрет Люция Вера и Бальбина. Статуя Юпитера, давшая название залу — одна их самых крупных античных скульптур, хранящихся в музеях мира.

Разработчики создали фотограмметрическую модель с интерьерами и 46 скульптурами. Посетители Тверской областной картинной галереи смогут увидеть зал с помощью очков виртуальной реальности, осмотреть любое произведение искусства, прослушать информацию о времени и истории его создания, авторе, художественном стиле.

Пресс-служба Правительства Тверской области