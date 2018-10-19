В Тверской области увеличено финансирование на возмещение аграриям части процентов по инвестиционным кредитам

В Тверской области в 2018 году на 173,9 млн рублей увеличен объем финансирования госпрограммы «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022 годы. Увеличение связано с выделением региону федеральных средств на возмещение части процентов по инвестиционным кредитам в АПК. Вопрос обсудили участники заседания регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«В Тверской области нужно наращивать поддержку села, развивать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось и крепло, чтобы из него не уезжала молодёжь. Чтобы люди оставались жить и работать в родном крае», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2018 году Тверской области из федерального бюджета выделено 528,4 млн рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредитам в АПК. Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Всего по этому направлению тверским аграриям в 2018 году будет предоставлено 1,3 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Оказание поддержки по этой статье позволит снизить финансовую нагрузку на сельскохозяйственных товаропроизводителей региона.

В целом на господдержку АПК Тверской области в 2018 году предусмотрено более 2 млрд рублей. Финансовая помощь оказывается более чем по 20 направлениям. Основные – растениеводство, элитное семеноводство, страхование и кредитование, возмещение затрат по производству льна, субсидии на приобретение машин и оборудования, поддержка крестьянских и фермерских хозяйств.

Пресс-служба Правительства Тверской области