Игорь Руденя принял участие в обсуждении планов по реализации новых нацпроектов в регионах РФ

30 октября Губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провёл заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко. Обсуждались вопросы межбюджетных отношений, реализации национальных проектов и модернизации магистральной инфраструктуры в субъектах.

Реализация нацпроектов и программ в рамках Стратегии 2024, предложенной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, начнётся 1 января 2019 года.

«Правительство РФ сформировало 12 национальных проектов. В настоящее время все проекты одобрены, на базе них сформирован бюджет, который в первом чтении принят в Государственной Думе. Сейчас наша задача – довести все федеральные проекты до субъектов, определить целевые показатели», — сказал Виталий Мутко.

«Основные направления, на которые мы ориентируемся — это приведение дорог в нормативное состояние, строительство новых школ, модернизация и цифровизация здравоохранения. Также будем активно принимать участие в программе по модернизации системы ЖКХ. Кроме того, запланировано строительство новых спорткомплексов в Твери и районных центрах, ремонт домов культуры», — отметил Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов.

Как подчеркнул в ходе заседания комиссии первый заместитель Председателя Правительства – Министр финансов РФ Антон Силуанов, в регионах должны быть составлены дорожные карты реализации нацпроектов, налажено взаимодействие с курирующими министерствами. По целевым показателям в рамках каждого из нацпроектов будет вестись мониторинг.

Объемы средств, которые направят регионам в рамках реализации нацпроектов, будут утверждены в ближайшее время. Уже известно, что по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Тверская область будет ежегодно получать не менее 3,5 млрд рублей.

Проект регионального бюджета Тверской области на 2019 и плановый период 2020-2021 годов развивает тенденции, заложенные в предыдущие годы. Это увеличение доходной базы, обеспечение бюджета развития, сокращение государственного долга, повышение финансовой устойчивости муниципальных образований.

Проект бюджета предусматривает выполнение всех обязательств в социальных сферах. В числе основных направлений развития социальной инфраструктуры – строительство Детской областной клинической больницы, двух школ, шести детских садов, модернизация объектов теплоэнергетики. Средства на эти цели предусмотрены в областном бюджете на период до 2021 года.

В 2019 году в расходах заложено 25,6 млрд рублей на оказание государственных услуг населению, в том числе в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте. Запланированы ремонты в 23 учреждениях здравоохранения, закупка медицинского оборудования. Также предусмотрено 154 млн рублей на капитальный ремонт здания нового Дворца бракосочетания.

В рамках соглашения с Министерством финансов РФ предусмотрено сократить государственный долг Верхневолжья до конца 2021-го года не менее чем на 20%: с 61% от собственных доходов (25,1 млрд рублей) до 50% (23,1 млрд рублей). По оценке Минфина Тверской области, уже в следующем году госдолг уменьшится до 53%, а к 2021 году снизится до 44%.

По прогнозам, в 2019 году доходы регионального бюджета составят более 59,3 млрд рублей, налоговые и неналоговые доходы в следующем году предполагаются на уровне более 46,3 млрд рублей – на 1,2 млрд рублей больше, чем в 2018-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области