В Тверской области продолжает снижаться уровень безработицы

Тверская область вошла в «двадцатку» российских регионов с наиболее низким уровнем безработицы в июне-августе 2018 года, заняв 13-место по России и 7-е среди регионов Центрального федерального округа. Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства РИА-Рейтинг.

Как сообщает РИА-Рейтинг со ссылкой на данные Росстата, уровень безработицы в июне-августе 2018 года в России составил 4,7%, сократившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В целом в 39 регионах уровень безработицы ниже, чем в среднем по России, в том числе, в Тверской области, где этот показатель в III квартале составил 3,7% от численности рабочей силы. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, уровень безработицы в Верхневолжье снизился на 0,3 процентных пункта.

«Для Тверской области приоритетным является улучшение демографических показателей, создание новых рабочих мест во внебюджетной сфере, развитие инфраструктуры», - отметил губернатор Игорь Руденя.

По его словам, с 2016 года по первую половину 2018 года в регионе реализован 31 инвестиционный проект на общую сумму более 50 миллиардов рублей, благодаря чему создано более 4100 рабочих мест. Планируется, что в ближайшие три года в регионе будет создано порядка 9000 новых рабочих мест, из них более 5,8 тысячи - за счет реализации инвестиционных проектов на таких предприятиях как ЗАО «ДКС», ЗАО «Хамильтон Стандарт – Наука», ООО «Гематек», ООО «Коралл», Калининская атомная станция, ООО «Герс Технолоджи», ООО «Модерн Гласс», ООО «ПолиТорф», ООО «Илкон», ООО «Каменка», ООО «Николаевская ферма».

Для сохранения позитивных тенденций трудоустройства жителей региона, Игорь Руденя предложил провести ревизию земель около Твери и других крупных городов для возможного создания на них технопарков с новыми производствами.

Игорь Руденя также подчеркнул, что на ситуацию в сфере занятости населения положительное влияние оказывает региональная миграционная политика, ключевая задача которой – снизить поток трудовых мигрантов и активнее задействовать на рынке труда местное население.

По сравнению с 2016 годом, во всех отраслях снижается доля иностранных граждан в численности всех занятых в экономике региона. По итогам 2017 года наибольшая динамика отмечена в сферах строительства, транспорта, на обрабатывающих производствах, в гостиничной, ресторанной деятельности. По оценке Тверьстата, всего в этом году на рынке труда региона задействовано 32,2 тысячи мигрантов. К 2021 году стоит задача уменьшить их число до 23,4 тысячи человек.

С этой целью в Тверской области последовательно увеличивается стоимость патента для трудовых мигрантов: в 2017 году она выросла с 3,5 до 5 тыс. рублей, на 2019 год установлен уровень в 5327 рублей.

Еще один шаг в этом направлении – предложение ввести запрет на занятость иностранцев в качестве наёмных работников в домашних хозяйствах. Это связано с тем, что зачастую разрешение на работу у физических лиц мигранты фактически получают не для трудоустройства, а для оформления документов на пребывание в России. Сейчас запрет на привлечение иностранных работников по патенту распространяется на 32 вида экономической деятельности.

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