В Тверской областной клинической больнице будет установлена ангиографическая система

Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения обсудили на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. 6,7 млн рублей предполагается направить на проведение ремонта в помещении областной клинической больницы, где будет установлена ангиографическая система. Средства высвободились в результате экономии.

«Денежные средства, сэкономленные в результате проведения торгов в отрасли здравоохранения, необходимо оперативно направлять на решение текущих задач в поликлиниках, больницах: проведение ремонтов, закупку оборудования, мебели», — отметил Игорь Руденя.

Ангиографическая установка используется для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, а также проведения операций по стентированию коронарных артерий. Необходимое оборудование для областной клиническо больницы будет закуплено за счёт средств фонда обязательного медицинского страхования Тверской области.

Порядка 4 млн рублей из регионального бюджета планируется направить на капремонт помещений детской областной клинической больницы под установку компьютерного томографа.

Более 7,9 млн рублей заложено на приобретение 335 новых медицинских кроватей для районных больниц, в том числе Ржевской ЦРБ.

1,9 млн рублей предлагается направить на ремонт участка теплотрассы Митинского детского туберкулёзного санатория в Торжокском районе, около 385 тыс. рублей – на капремонт теплотрассы Селижаровской ЦРБ.

Бюджетные ассигнования в объёме 7,9 млн рублей предназначены на проведение ремонтных работ, замену окон и мебели в учебных корпусах и общежитиях Бежецкого, Кимрского, Ржевского, Вышневолоцкого медицинских колледжей.

Пресс-служба Правительства Тверской области