В рамках XII Ассамблеи Русского мира в Твери откроют бюст генерал-фельдмаршалу Иосифу Гурко

1-4 ноября в Тверской области состоится XII Ассамблея Русского мира. Событие объединит порядка 600 представителей более чем 70 стран. В рамках форума запланированы мероприятия, посвящённые 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

«Проведение на территории Тверской области мероприятия такого уровня, как Ассамблея Русского мира, важно для подрастающего поколения нашего региона, чтобы дети знали, что являются наследниками великой истории, гражданами великой страны», - отметил Губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства Тверской области 29 октября.

В работе Ассамблеи примут участие известные российские и зарубежные деятели культуры, политические и общественные деятели, преподаватели русского языка, литературы и истории российских и зарубежных университетов, учителя русских школ за рубежом, писатели и журналисты, музейные работники, представители духовенства, активисты молодёжных организаций.

В программе – презентация Верхневолжья с показом документальных фильмов об истории и культуре Твери и области, в том числе о 700-летии подвига Михаила Тверского и 650-летии со дня преставления Анны Кашинской, 500-летии начала путешествия Афанасия Никитина, описанного им в памятнике литературы «Хождение за три моря».

1 ноября в посёлке Сахарово состоится торжественная церемония открытия бюста герою русско-турецкой войны 1877-1878 годов генерал-фельдмаршалу Иосифу Гурко.

2 ноября в областной библиотеке им. А.М. Горького состоится церемония награждения финалистов конкурса «Корреспондент Русского мира» и III международного конкурса для молодых журналистов «Со-Творение» из разных стран. В Тверской академической областной филармонии пройдёт концерт исполнителей русского романса – лауреатов международного конкурса «Романсиада».

3 ноября на площадке областного театра драмы пройдёт панельная дискуссия «Всемирность русской культуры», будут работать круглые столы по различным темам, выставки учебной литературы по русскому языку, фотографий, изделий народных промыслов Тверской области.

4 ноября в рамках Ассамблеи Русского мира состоится крестный ход от Воскресенского кафедрального собора через центр города до ул. Волынской.

Завершит программу форума спектакль Тверского академического театра драмы «Отцы и дети».

Ассамблеи Русского мира ежегодно проводит фонд «Русский мир», созданный с целью популяризация русского языка и культуры, поддержки программ изучения русского языка в Российской Федерации и за рубежом.

Пресс-служба Правительства Тверской области