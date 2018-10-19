Губернатор Игорь Руденя вручил награды ветеранам комсомола

29 октября в Твери прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). В нем приняли участие Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, депутаты Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко и Светлана Максимова, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов, ветераны комсомола, участники стройотрядовского и пионерского движений, молодежь.

«Для каждого из нас комсомол был настоящей школой жизни. Она давала трудовую закалку, приносила в жизнь романтику, учила дружбе и взаимовыручке, а самое главное – помогала каждому участвовать в общем деле, в работе на благо своей Родины. Ратные и мирные победы комсомольцев сегодня служат для нас примером», - отметил Игорь Руденя.

В тверском регионе комсомольская организация в начале 1980-х годов насчитывала более 200 тысяч участников. Комсомольцы Верхневолжья участвовали в строительстве Калининской АЭС, Конаковской ГРЭС.

В 1929 году в городе Твери был подписан исторический «Договор тысяч». Это был первый договор о социалистическом соревновании. Он вызвал большой общественный подъём, придал новый импульс развитию экономики страны.

На Тверской земле зародилось знаменитое гагановское движение. Трудовую инициативу вышневолоцкой текстильщицы Валентины Гагановой, впоследствии Героя Социалистического Труда, подхватила вся страна.

Десятки тысяч калининских комсомольцев воевали с врагом на фронте и в партизанских отрядах. 167 из них стали Героями Советского Союза.

Имена Елизаветы Чайкиной, Вячеслава Ефимова, Тамары Ильиной, Алексея Севастьянова, Лидии Базановой и других героев увековечены в названиях улиц городов региона.

Сегодня продолжателями комсомольских традиций являются волонтеры, представители патриотических молодёжных организаций, на предприятиях возрождаются традиции шефства, наставничества.

Игорь Руденя поблагодарил ветеранов комсомола за неравнодушие, самоотдачу, весомый вклад в развитие тверского края и всей страны и вручил награды известным и уважаемым в регионе людям, которым комсомол дал путёвку в жизнь.

Мероприятия, посвященные юбилейной дате, на протяжении года проходят во всех муниципальных образованиях Тверской области. Это вечера встречи поколений, церемонии вскрытия капсул с обращениями комсомольцев к молодежи будущего. В городском музейно-выставочном центре открылась выставка лауреатов премии Калининского областного комсомола им. Л.Чайкиной. Посетители смогут увидеть работы Геннадия Клюшина, Людмилы Юга, Михаила Пантелеева, Армена Бабаева, Лилии Сокуренко, Евгения Антонова, Татьяны Погодиной и других художников.

В школах оформлены тематические стенды, проводятся классные часы, в городах проходят субботники по благоустройству скверов, площадей, улиц, названных в честь комсомола.

27 октября делегация Тверской области приняла участие в торжественном вечере, посвященном 100-летию со дня образования ВЛКСМ, в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце.

Пресс-служба Правительства Тверской области