В Тверской области в 2019 году увеличится стоимость патента для трудовых мигрантов

В 2019 году стоимость патента для трудовых мигрантов в Тверской области составит 5327 рублей – на 133 рубля больше, чем в 2018-м. Вопрос вошел в повестку заседания регионального Правительства 29 октября, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Наша задача – снизить поток трудовых мигрантов и задействовать своих граждан. Нужно посмотреть эффективность по итогам 2018 года меры по увеличению стоимости патента. Мы снизили доходы по этому направлению, но при этом вовлекли своих граждан в экономику. Необходимо посмотреть, какой объем НДФЛ от них поступил», – сказал Игорь Руденя. Губернатор поручил проработать этот вопрос Министерству экономического развития региона совместно с налоговой службой.

По состоянию на 1 октября 2018 года в Тверской области выдано более 12 тыс. патентов иностранным гражданам на осуществление трудовой деятельности – это на 10% меньше, чем в аналогичный период 2017 года. В консолидированный областной бюджет за январь-сентябрь 2018 года поступило 410 млн рублей доходов от деятельности иностранных граждан в регионе – несколько ниже, чем за 9 месяцев 2017-го. При этом с начала года российскими гражданами замещено 2730 вакансий, ранее предусмотренных для иностранных работников.

По сравнению с 2016 годом во всех отраслях снижается доля иностранных граждан в численности всех занятых в экономике региона. По итогам 2017 года наибольшая динамика отмечена в сферах строительства, транспорта, на обрабатывающих производствах, в гостиничной, ресторанной деятельности. По оценке Тверьстата, всего в этом году на рынке труда региона задействовано 32,2 тысячи мигрантов. К 2021 году стоит задача уменьшить их число до 23,4 тысячи человек.

В 2017 году в Тверской области была увеличена стоимость патента с 3,5 до 5 тыс. рублей. Еще один шаг в этом направлении – предложение ввести запрет на занятость иностранцев в качестве наёмных работников в домашних хозяйствах. Это связано с тем, что зачастую разрешение на работу у физических лиц мигранты фактически получают не для трудоустройства, а для оформления документов на пребывание в России. Сейчас запрет на привлечение иностранных работников по патенту распространяется на 32 вида экономической деятельности.

Пресс-служба Правительства Тверской области