БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: С начала года жители Тверской области взяли ипотечных кредитов на 15 млрд рублей

С января по август текущего года жителям Тверского региона было выдано 8 231 ипотечный жилищный кредит на общую сумму 15 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее предоставленных кредитов этого профиля выросло в 1,5 раза, а объем в суммарном выражении увеличился в 1,6 раза.

По данным Отделения Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, средний размер ипотечного жилищного кредита к началу сентября составил 1,8 млн рублей, средневзвешенный срок кредитования – 16 лет и 10 месяцев. Средневзвешенные ставки по ипотеке в регионе с начала года снизились с 10,6% до 9,5% годовых.

Ипотечные кредиты в иностранной валюте жителям региона в текущем году не выдавались.

Объем задолженности по ипотечным кредитам жителей Тверской области к сентябрю 2018 года достиг 49 млрд рублей, при этом погашение кредитов в 99,2% случаев обеспечивалось своевременно.

По состоянию на 01.09.2018 на территории Тверской области действуют 2 региональных банка, 5 филиалов банков (в том числе 4 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе), 169 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Отделение по Тверской области

Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу