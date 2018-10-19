Галина Лапушинская: «Рост доходной части бюджета Тверской области дает возможность выполнить запланированные программы в полном объеме»

Заведующая кафедрой государственного управления Тверского государственного университета Галина Лапушинская отметила, что увеличение доходной части бюджета Тверской области по итогам 9 месяцев 2018 года – хороший знак для экономики региона.

«Рост доходов дает возможность региональной власти осуществить в полном объеме все расходы, заложенные в госпрограммах», – отметила Галина Лапушинская.

По мнению эксперта, особенно важно, что по итогам трех кварталов зафиксирован рост поступлений в бюджет от налога на прибыль организаций, что говорит о достаточно эффективной работе тверских компаний.

На заседании Правительства Тверской области, которое 29 октября провел губернатор Игорь Руденя, был рассмотрен отчёт об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2018 года. Доходная часть регионального бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась почти на 13%.

«Это очень хороший показатель. Наша задача – увеличить сбор доходов, не поднимая налоговой нагрузки на тех, кто занят хозяйственной деятельностью. Мы должны увеличивать количество объектов налогообложения, а не поднимать ставки», - отметил Игорь Руденя.

В бюджет региона за указанный период поступило 41,3 млрд рублей, из них 33,3 млрд рублей – налоговые и неналоговые доходы, 7,9 млрд рублей – безвозмездные поступления. Рост произошёл по всем видам налоговых и неналоговых доходов. Самый большой – 28% – по налогу на прибыль организаций.