Давид Мамагулашвили: «Экономика Тверской области продолжает раскрывать свой потенциал»

Директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили считает, что одной из причин увеличения доходной части регионального бюджета в 2018 году стало повышение качества администрирования государственной казны.

«Показатели роста доходов действительно неплохие. Они говорят о том, что региональная экономика продолжает раскрывать свой потенциал, причем не только за счет реализации инвестиционных проектов и создания новых субъектов налогообложения, но и за счет повышения эффективности действующих предприятий», – считает Давид Мамагулашвили.

Эксперт также отметил, что на результат в значительной степени повлияло и повышение качества администрирования регионального бюджета.

«Губернатор Игорь Руденя ставил задачу перед исполнительными органами власти, выступающими распорядителями бюджетных средств в рамках отраслевых госпрограмм, сосредоточиться на повышении эффективности государственных инвестиций. Итоги трех кварталов 2018 года показывают, что эта задача, в основном, выполняется успешно», – сказал Давид Мамагулашвили.

На заседании Правительства Тверской области, которое 29 октября провел губернатор Игорь Руденя, был рассмотрен отчёт об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2018 года. Доходная часть регионального бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась почти на 13%.

«Это очень хороший показатель. Наша задача – увеличить сбор доходов, не поднимая налоговой нагрузки на тех, кто занят хозяйственной деятельностью. Мы должны увеличивать количество объектов налогообложения, а не поднимать ставки», - отметил Игорь Руденя.

В бюджет региона за указанный период поступило 41,3 млрд рублей, из них 33,3 млрд рублей – налоговые и неналоговые доходы, 7,9 млрд рублей – безвозмездные поступления. Рост произошёл по всем видам налоговых и неналоговых доходов. Самый большой – 28% – по налогу на прибыль организаций.