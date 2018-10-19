Муниципалитетам Тверской области распределены дотации на стимулирование повышения эффективности бюджетных расходов

Пяти муниципалитетам Тверской области выделено 5 млн рублей дотаций на стимулирование повышения эффективности бюджетных расходов. Решение принято на заседании областного Правительства 29 октября под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Средства выделены по итогам мониторинга качества управления муниципальными финансами в 2017 году. Поощрения предусмотрены пяти муниципалитетам, занявшим в рейтинге первые места. По 1 млн рублей направлено Калязинскому, Старицкому, Сонковскому, Кимрскому и Фировскому районам.

«Мы ставим цель более высокого уровня – это поощрение муниципалитетов не только по итогам финансовой дисциплины, а с учетом показателей по развитию экономики. Будем направлять денежные средства тем муниципальным образованиям, которые демонстрируют экономический рост, позитивную демографию, развивают систему образования, занимаются привлечением инвесторов», – сказал Игорь Руденя в ходе общения с журналистами после заседания Правительства.

По информации Министерства финансов региона, в настоящее время отрабатываются подходы на 2019 год по стимулированию повышения эффективности бюджетных расходов муниципалитетов через определение ключевых показателей, которые характеризуют не только качество финансового менеджмента, но и работу, направленную на комплексное развитие территорий.

Кроме того, на заседании областного Правительства распределены дотации в связи с преобразованием Нелидовского и Кашинского районов в городские округа.

Пресс-служба Правительства Тверской области