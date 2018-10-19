СВЕТЛАНА МАКСИМОВА: ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ДАЧНИКАМ

Член комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Светлана Максимова, входящая в число авторов законопроекта о расширении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, заявила, что документ не имеет никакого отношения к дачникам, садоводам и владельцам личных подсобных хозяйств. Так она прокомментировала появление в ряде СМИ сообщения о введении «налога на огород».

«Патентное налогообложение предлагается применять только к индивидуальным предпринимателям, крестьянским и фермерским хозяйствам, которые имеют доход не более 10 млн рублей. А на личные подсобные хозяйства это вообще не распространяется, - подчеркнула парламентарий. - Ни к дачникам, ни к садоводам, ни к личным подсобным хозяйствам это не имеет никакого отношения».

В то же время, по словам Максимовой, если люди хотят заняться товарной продукцией или получать гранты и субсидии, то они могут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, главы крестьянско-фермерского хозяйства и также могут работать по патенту. «Патент дается для того, чтобы не было никакой чиновничьей бюрократии; чтобы многие фермеры, чьи небольшие хозяйства находятся в 300-500 километрах от органов власти, при сдаче разных деклараций-отчетов из-за «неправильных запятых» не были вынуждены отправляться обратно. Чтобы этого не было, мы предложили ввести для них патенты», - пояснила она суть законопроекта.

Более того, по ее словам, законопроект в фермерской среде назвали необходимым. «Дело в том, что многие фермеры не реализуют свою продукцию круглогодично, и они смогут получать патент на нужный период - от 1 до 12 месяцев - и платить только за нужный период», - сказала депутат.

Ранее в СМИ появилась информация, что предлагаемый законопроект о расширении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, якобы приравняет россиян, имеющих личные небольшие хозяйства, к фермерам, позволит брать с них налоги и обяжет покупать патенты на сельскохозяйственную деятельность, например, если пенсионеры решат продать излишки своего урожая.

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