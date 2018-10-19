ФЕРМЕРЫ О СВОИХ СЕКРЕТАХ УСПЕХА

26 октября состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам «Переработка продукции животноводства в фермерских хозяйствах Тверской области». Оно проходило на базе одного из успешных хозяйств в Рамешковском районе.

В качестве спикеров выступили Светлана Максимова - депутат Государственной Думы, вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), Валентина Иванова - ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г.Разумовского. Евгений Сорокин - директор Центра развития АПК Тверской области, Андрей Ефимцев - руководитель Тверского регионального филиала «Россельхозбанка», всех собравшихся приветствовал Александр Пилюгин- глава Рамешковского района. На встречу были приглашены фермеры из различных районов Верхневолжья, которым интересен опыт других хозяйств и которые сами могут поделиться своими достижениями.

Вначале все гости осмотрели хозяйство, которое относят к лидерам АПК области и района. Здесь разводят элитных коров (650 голов КРС и 150 дойных); есть свои современные цеха переработки молочной и мясной продукции, которая хорошо расходится по торговым точкам. Руководитель хозяйства Андрей Тропин поделился своими секретами успеха, рассказал об инновациях, обозначил проблемы, характерные для всех, кто работает в отрасли.

А затем заседание проходило уже в формате круглого стола, где было озвучено немало актуальной для аграриев информации. Была затронута и тема налоговых патентов для фермеров, которая сейчас активно обсуждается в СМИ и в соцсетях. Светлана Максимова еще раз подчеркнула, что это нововведение касается только и исключительно тех, кто хочет зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. К дачникам и огородникам это не имеет никакого отношения. Предложенные депутатами изменения в Налоговый кодекс позволят людям стать индивидуальными предпринимателями и при этом не заниматься бумажной волокитой. Фермеры в этом случае смогут брать льготные кредиты, претендовать на сельскохозяйственные гранты, работать с сетевыми компаниями и сдавать им продукцию.

На заседании шла речь о льготных кредитах для фермеров, инвестициях, кооперативном движении, о различных видах господдержки и о переработки и сбыте сельскохозяйственной продукции. И вся информация, судя по всему, вызвала живейший интерес и обсуждение у фермеров, особенно та, которая касалась экономической поддержки и реализации продукции. «Мы – сельхозпроизводители, не коммерсанты, но в нынешних экономических условиях нам приходится быть и ими!», - вот такая знаковая фраза прозвучала от одного из участников заседания в завершение этой продуктивной встречи.

Нина МЕТЛИНА