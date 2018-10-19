Развитие сельской медицины в Тверской области вошло в рейтинг «Губернаторская повестка»

Губернатор Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» с планами по развитию инфраструктуры здравоохранения в сельской местности. Об этом сообщается на сайте фонда «Петербургская политика».

Поводом для упоминания в рейтинге стало решении областного правительства о дополнительной установке 11 модульных фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных образованиях Тверской области. На эти цели из областного бюджета выделено 46,2 млн рублей.

«Планируем расположить эти фельдшерско-акушерские пункты в муниципальных образованиях, где проживают более 100 человек и расстояние до ближайшего медицинского учреждения составляет более 5 км. ФАПы будут оснащены жилыми блоками для фельдшеров», – сообщил губернатор Игорь Руденя.

Известно, что 11 модульных ФАПов после проведения необходимых конкурсных процедур планируется установить в шести районах области: четыре в Торжокском, по два в Калининском и Рамешковском, по одному в Ржевском, Бежецком и Западнодвинском.

Ранее в 2018 году в муниципальных образованиях Тверской области планировалось создать 50 фельдшерско-акушерских пунктов. Таким образом, общее количество новых медицинских учреждений составит 61.

Рейтинг «Губернаторская повестка» публикуется еженедельно фондом общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс».