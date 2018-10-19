В Тверской области за 9 месяцев 2018 года доходная часть бюджета увеличилась на 13%

На заседании Правительства Тверской области, которое 29 октября провел Губернатор Игорь Руденя, был рассмотрен отчёт об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2018 года. Доходная часть регионального бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась почти на 13%.

«Это очень хороший показатель. Наша задача – увеличить сбор доходов, не поднимая налоговой нагрузки на тех, кто занят хозяйственной деятельностью. Мы должны увеличивать количество объектов налогообложения, а не поднимать ставки», - отметил Игорь Руденя.

В бюджет региона за указанный период поступило 41,3 млрд рублей, из них почти 33,4 млрд рублей - налоговые и неналоговые доходы, 7,9 млрд рублей – безвозмездные поступления. Рост произошёл по всем видам налоговых и неналоговых доходов. Самый большой - 28% - по налогу на прибыль организаций.

Расходы бюджета остались на уровне прошлого года и составили 35,4 млрд рублей. Основными статьями расходов по-прежнему остаются межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, внебюджетным фондам (Фонду обязательного медицинского страхования и Пенсионному фонду), социальные выплаты населению, обслуживание государственного долга, субсидии сельхозпроизводителям, теплоснабжающим организациям, на поддержку малого и среднего бизнеса, на льготный проезд граждан. Также бюджетные средства направляются на лекарственное обеспечение жителей, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, содержание автомобильных дорог и другое.

Кроме того, средства выделяются на реализацию крупных проектов: строительство детской областной больницы, детской поликлиники в «Южном», реставрационные работы на объектах культурного наследия, строительство и реконструкцию других объектов государственной и муниципальной собственности.

Как подчеркнул Игорь Руденя, по итогам 9 месяцев 2018 года не все исполнительные органы государственной власти обеспечили плановый уровень исполнения расходов по отдельным направлениям своей деятельности. В связи с чем Игорь Руденя поставил задачу руководителям отраслевых министерств принять меры для исправления ситуации и уделять особое внимание повышению эффективности использования бюджетных средств.