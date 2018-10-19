В Берново Тверской области пройдут Пушкинские чтения, посвященные русским усадьбам

30 октября в Музее А.С. Пушкина в селе Берново в Старицком районе Тверской области пройдут Пушкинские чтения на тему «Русская усадьба XIX века: забытое очарование». В событии примут участие музейные работники, краеведы, любители и знатоки истории и культуры, которые поделятся своими открытиями и находками.

В программе конференции запланированы выступления, посвященные истории жизни Д.А. Вульфа, старицким имениям, дворянам и другим темам.

Берново является площадкой, где проходят значимые культурные и образовательные мероприятия, привлекающие туристов, деятелей культуры и искусства.

В июле 2018 года здесь прошел третий православный патриотический музыкально-литературный фестиваль «Души преображенья лира», который объединил духовенство, молодежных лидеров, школьников, студентов, участников православных центров, творческие коллективы из Твери, Москвы и Подмосковья, Калязина, Ржева, Старицы и Бернова. Почетным гостем стал Олег Лагуткин – поэт, композитор, режиссер документального кино, автор-исполнитель, тележурналист и ведущий музыкальных программ на телеканалах «Спас» и «Добро ТВ».

В июне в селе Берново при поддержке Правительства Тверской области состоялся традиционный Пушкинский праздник поэзии. Ежегодно гостями события становятся сотни поклонников творчества Александра Сергеевича Пушкина из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Под открытым небом можно было послушать романсы и выступления тверских поэтов, работали интерактивные площадки, выставка народных ремёсел, детская площадка. У здания музея состоялся бал. В целом на празднике была воссоздана атмосфера пушкинской эпохи: по усадебному парку прогуливались пары в костюмах того времени, на территории установлены верстовые столбы образца XIX века.

Александр Сергеевич Пушкин несколько раз посещал усадьбу Вульфов в селе Берново. Здесь были написаны его знаменитые «Анчар», «Зимнее утро», «Цветок», посвящение к «Полтаве», одна из глав «Евгения Онегина».

Пресс-служба Правительства Тверской области