В Тверской области продолжается 49-й фестиваль «Музыкальная осень в Твери»

30 октября впервые в Твери на сцене областной филармонии прозвучит опера Г.Ф. Генделя «Юлий Цезарь в Египте» в костюмированном концертном исполнении. Представление вошло в программу 49-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери».

«Тверская академическая областная филармония дарит нам интересные премьеры, масштабные проекты, которые уже получили признание публики, запоминающиеся встречи с выдающимися артистами и коллективами. Все это является важным вкладом в развитие культуры тверского края и всей России», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Оперу «Юлий Цезарь в Египте» исполнит барочный консорт «Tempo Restauro» под руководством дирижёра Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Марии Максимчук.

«Юлий Цезарь в Египте» – самая знаменитая опера Генделя, которая вот уже почти 200 лет не сходит с подмостков ведущих театров мира. Партии Цезаря и Клеопатры по праву считаются одними из сложнейших в мировом оперном репертуаре.

49-й фестиваль «Музыкальная осень в Твери» стартовал в столице Верхневолжья 1 октября 2018 года, в Международный день музыки. Премьерой фестиваля стала «Симфония №9» Людвига ван Бетховена в исполнении сводного симфонического оркестра и сводного хора.

На сцене филармонии выступили лауреаты международных конкурсов, солисты Большого театра, музыкального театра им. Б.А. Покровского, Детского музыкального театра им. Н.И. Сац, знаменитые российские коллективы.

31 октября, в день закрытия 49-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери», запланирован джазовый концерт «От Гершвина до Уандера» с участием Майлса Гриффита и квартета Алексея Подымкина.

Пресс-служба Правительства Тверской области