В Твери проходит третий образовательный форум «Медиасмыслы»

28 октября на базе филологического факультета Тверского государственного университета проходит третий образовательный форум «Медиасмыслы». Образовательная площадка объединяет старшеклассников, студентов и молодых журналистов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, молодое поколение всегда было основной движущей силой в развитии всех сфер жизни.

«Мы хотим, чтобы ваши знания, устремления шли на пользу региону, чтобы ваши инициативы могли реализовываться в Тверской области и на территории Российской Федерации», – сказал Игорь Руденя на встрече с членами Молодёжного правительства Тверской области летом текущего года.

В программе форума «Медиасмыслы» – более 15 мастер-классов по журналистике для школьников и студентов. В качестве экспертов выступят сотрудники федеральных СМИ – «ТВ Центра», «Российской газеты», «Дорожного радио», регионального информационного агентства «Верхневолжье», а также представители пресс-центра Ассоциации победителей олимпиад и молодежных медиа МГИМО, ВШЭ, ТвГУ, ТвГТУ. Образовательная программа разделена на несколько тематических блоков: текст, фото, видео, радио, блоги. Кроме того, откроется медиашкола от Российского движения школьников.

Организаторы форума «Медиасмыслы» – Российское движение школьников, РИА «Верхневолжье», Тверской государственный университет и Тверской государственный технический университет.

Пресс-служба Правительства Тверской области