Юных музыкантов Тверской области приглашают принять участие в конкурсе от Музея Победы

Московский Музей Победы открыл прием заявок на участие в Международном фестивале детско-юношеского творчества «Журавли Победы». Его старт приурочен к Празднику белых журавлей, который отмечался во всем мире 22 октября. Для участия в конкурсной программе приглашаются вокалисты, хоровые коллективы и духовые оркестры из регионов страны, в том числе Тверской области.

Фестиваль направлен на популяризацию среди молодежи лучших музыкальных произведений народного, классического и эстрадного искусства нашей страны, а также на поддержку молодых талантливых исполнителей. В состав жюри вошли педагоги ведущих творческих вузов России, известные актеры, певцы и композиторы.

Конкурс проходит в трех возрастных группах – среди детей и подростков от 7 до 10 и от 11 до 15 лет, а также в категории 16-20 лет. Для участия в первом этапе необходимо до 1 апреля 2019 года отправить записи своих выступлений на электронную почту calendar_omm@cmvov.ru . Работы принимаются в формате MP4, AVI, MOV. Минимальное разрешение 640х480 рх.

Итоги заочного этапа конкурса будут подведены до 30 апреля 2019 года. Победители станут участниками гала-концерта, который пройдет в Музее Победы 9 мая 2019 года.

Подробная информация о конкурсах и событиях Музея Победы – на сайте https://victorymuseum.ru/

Справочно: Праздник белых журавлей был учрежден ЮНЕСКО в 2009 году. Он посвящен памяти солдат, погибших на полях сражений и захороненных в братских могилах. Праздник появился благодаря одноименному стихотворению Расула Гамзатова.

Пресс-служба Правительства Тверской области