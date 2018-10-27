Ветераны комсомола Тверской области приглашены в Государственный Кремлевский Дворец на вечер в честь 100-летия ВЛКСМ

Делегация Тверской области примет участие в торжественном вечере, посвященном 100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). Праздничный концерт организован 27 октября в Москве, в Государственном Кремлевском Дворце.

В состав делегации от региона вошли 20 человек – ветераны комсомола, участники стройотрядовского движения, молодежного туризма, комсомольских строек, ветераны боевых действий.

100-летие ВЛКСМ отмечается в России 29 октября. Мероприятия, посвященные юбилейной дате, на протяжении года проходят во всех муниципальных образованиях Тверской области. В них принимают участие ветераны комсомола, молодежь.

В октябре в Детской школе искусств состоялся вечер-встреча поколений с участием воспитанников Детской школы искусств им. Мусоргского, Тверского суворовского училища, юнармейцев, творческих коллективов города.

В городском музейно-выставочном центре открылась выставка лауреатов премии Калининского областного комсомола им. Л.Чайкиной. Посетители смогут увидеть работы Геннадия Клюшина, Людмилы Юга, Михаила Пантелеева, Армена Бабаева, Лилии Сокуренко, Евгения Антонова, Татьяны Погодиной и других художников.

В рамках межрегиональной книжной выставки «Тверской переплет» в библиотеке им. Горького действовала «Комсомольская площадка» под девизом «Главное, ребята, сердцем не стареть!». Звучали стихи самодеятельных тверских поэтов-ветеранов комсомола В.Федулова, В.Гончарова, И.Демидова и других, песни в исполнении лауреатов различных конкурсов С.Тюриной и С.Воробьева, О.Кирсанова, вокального ансамбля Тверского колледжа культуры.

В школах оформлены тематические стенды, проводятся классные часы, в городах проходят субботники по благоустройству скверов, площадей, улиц, названных в честь комсомола.

Проходят церемонии вскрытия капсул с обращениями к молодежи будущего. Одна их таких капсул была вскрыта 25 октября 2018 года на Конаковской ГРЭС. Внутри находилось послание от тех, кто принимал участие в строительстве электростанции. Закладка капсулы проходила 50 лет назад, в конце 1968 года, в честь сдачи в эксплуатацию энергоблока № 6 Конаковской ГРЭС. В послании рассказывается о том, как строился объект, чем жили люди в то время, каким они представали себе поколение 2018 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области