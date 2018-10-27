В Тверском императорском дворце представят музейно-театральную программу «Вавилонская башня»





27 октября 2018 года в 16:00 областная картинная галерея приглашает жителей и гостей города в Тверской императорский дворец на музейно-театральную программу «Вавилонская башня».

Событие посвящено древнему библейскому сюжету – строительству и разрушению Вавилонской башни. Посетителям будет представлена картина неизвестного художника XVIII века «Постройка Вавилонской башни», написанная под влиянием образов нидерландского живописца Питера Брейгеля. Также запланирован показ моноспектакля «Та Ва На» в постановке Алексея Зинатулина по мотивам рассказа А.П. Чехова «У знакомых».

Комплекс Тверского императорского дворца был официально открыт после реставрации в ноябре прошлого года. Он является образцом парадной архитектуры XVIII-XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, Дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища, где в настоящее время базируется тверской объединённый музей.

Реставрация объекта велась с 2012 года по проекту Министерства культуры РФ и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 3 млрд рублей.

За счёт регионального бюджета проведены ремонтно-реставрационные работы в хозяйственных постройках комплекса, благоустройство территории, воссоздание Дворцового сада, музеефикация главного корпуса. Продолжается комплексная реставрация оранжереи и здания бывшего реального училища. Объем финансирования – более 1,2 млрд рублей.

В 2017-м по инициативе Губернатора Игоря Рудени стартовал просветительский проект «Нас пригласили во дворец». В прошлом году учреждение посетили 27270 учеников 8-11 классов школ Тверской области. Начиная с 2018-го бесплатные экскурсии по проекту «Нас пригласили во дворец» проводятся только для восьмиклассников. На эти цели в текущем году заложено более 4,1 млн рублей из регионального и муниципальных бюджетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области