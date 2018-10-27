Игорь Руденя провел совещание по строительству и реконструкции в Тверской области спортивных объектов

26 октября Губернатор Игорь Руденя провел совещание о проектах строительства и реконструкции спортивных объектов Тверской области.

«При строительстве новых и реконструкции имеющихся спортивных объектов необходимо уделять особое внимание качеству строительных материалов и передовым технологиям. Все должно быть современным и высокотехнологичным. Кроме того, необходимо заранее предусмотреть антивандальные решения», - отметил Игорь Руденя.

Участники совещания обсудили ход работ по реконструкции стадиона «Химик» в Твери. Также речь шла о реконструкции гребных баз в Твери на Волге и Тверце. Как доложил руководитель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей Решетов, проектная документация по одному из объектов будет готова до конца этого года, по второму сейчас проходит госэкспертизу.

Кроме того, участники совещания обсудили планы по созданию в областном центре крытого футбольного манежа с искусственной травой для зимних тренировок спортсменов и многофункционального спортивного комплекса с ледовой ареной для проведения спортивных мероприятий международного уровня. Проекты планируется реализовать при поддержке федерального центра. Договоренность об этом была достигнута в ходе рабочего визита в регион заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец в октябре этого года.

Члены Правительства региона и руководство города рассмотрели варианты размещения новых спортивных объектов, вопросы их транспортной доступности.

Также на совещании обсуждалось строительство спортивного комплекса в поселке Сонково, стрелкового центра в Бурашевском сельском поселении, реконструкция стадиона «Центральный».

Пресс-служба Правительства Тверской области