БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: За квартал в Тверской области выявлено 128 поддельных денежных знаков

В банковском секторе Тверского региона в третьем квартале 2018 года выявлено 128 поддельных денежных знаков Банка России. Это на 27 единиц меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Подавляющее большинство выявленных поддельных денежных знаков – банкноты номиналом 5000 рублей. В июле-сентябре текущего года их в банковском секторе региона обнаружено 96 штук, что составляет 78,7% от общего количества выявленных фальшивок. Показатель на 13 единиц больше по сравнению с третьим кварталом 2017 года.

Отделение по Тверской области Банка России напоминает основные признаки подлинных банкнот номиналом 5000 рублей, на которые следует обращать внимание. Это переливающийся герб Хабаровска - при наклоне банкноты по нему перекатывается яркая блестящая полоса. Ниже герба Хабаровска можно разглядеть ряды микроотверстий в виде числа 5000. Если приглядеться к серийному номеру банкноты, то можно заметить, что цифры плавно увеличиваются слева направо. На ощупь определяются рельефные штрихи по краям и выпуклая эмблема Банка России.

В третьем квартале в банковском секторе Тверского региона также обнаружено 6 поддельных монет Банка России номиналом 5 рублей.

В целом в банковском секторе Центрального федерального округа в третьем квартале 2018 года выявлено 6139 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки. Регионами округа, помимо Московского, в которых в июле – сентябре 2018 года наиболее часто выявлялись фальшивые банкноты Банка России, стали Воронежская (190 штук), Тульская (155 штук) и Калужская области (152 штук).

Заместитель управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Фролов напоминает, что ознакомиться с информацией о признаках подлинности и платёжеспособности денежных знаков можно на официальном сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».

Отделение по Тверской области

Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу