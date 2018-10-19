Губернатор Игорь Руденя и директор Института археологии РАН Николай Макаров обсудили вопросы сохранения исторического наследия Верхневолжья

26 октября Губернатор Игорь Руденя провел встречу с членом Президиума Российской академии наук, директором Института археологии РАН Николаем Макаровым. Обсуждались вопросы, связанные с проведением археологических исследований, сохранением культурного и исторического наследия Верхневолжья, восстановлением Спасо-Преображенского собора.

Речь шла, в частности, о возможности создании на местах, где велись археологические изыскания, музейных окон. Они позволяют демонстрировать результаты раскопок, элементы древних зданий туристам, ученым, исследователям. Такой проект реализован в Москве – музейные окна сделаны на Ивановской площади Московского Кремля.

«Хотели бы воспользоваться Вашим опытом и знаниями, чтобы вести у себя эту работу и реализовать такой же проект, как в Кремле. Чтобы люди, которые к нам приезжают – туристы, а также Ваши коллеги, профессиональные археологи – могли поучаствовать в деятельности, связанной с воссозданием истории региона и Твери», – сказал Игорь Руденя.

Как отметил Николай Макаров, в Тверской области ведется большая работа по сохранению исторического наследия. Масштабные археологические исследования проведены в Твери на месте, где воссоздается Спасо-Преображенский собор.

«Было вскрыто основание древнейшего собора, некрополь XII века, который предшествовал еще строительству собора XIII века. Благодаря этим раскопкам мы получили ценнейшие сведения о планировке, обустройстве первого собора, который был построен в 1285 году Михаилом Тверским. Мы очень рады, что удалось получить важные знания, которые войдут в учебники русского искусства и архитектуры, и которые помогут организовать пространство для воссоздания собора», – отметил Николай Макаров.

В ходе поездки по Твери Игорь Руденя и Николай Макаров посетили территорию, где был расположен Отроч монастырь, обсудили планы по ее комплексному развитию, в том числе вопросы восстановления здания Речного вокзала.

Затем состоялся осмотр выставки археологических находок, обнаруженных в ходе работ на стадионе «Химик». На этом месте в средние века стоял Тверской кремль. По словам директора ООО «ТНИИР-Центр», специалиста Института археологии РАН Александра Хохлова, «Химик» в 2018 году стал одной из крупнейших площадок проведения археологических исследований в регионе. Здесь было обнаружено несколько тысяч артефактов.

Также участники поездки посетили Тверской императорский дворец, где представлено немало экспонатов, представляющих археологическую ценность. В том числе это находки, связанные с историей Отроч монастыря, храмов Верхневолжья. Кроме того, в программу вошло посещение Дома дворянского собрания.

Пресс-служба Правительства Тверской области