График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранению массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверской области с 29 октября по 04 ноября 2018г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
|
№
|
Дата
|
Время
|
Населенный пункт
|
1
|
29.10.2018
|
7:00-18:00
|
д. Новошино, д. Долинки, д.Вахромеево
|
2
|
30.10.2018
|
7:00-18:00
|
д. Новошино, д. Долинки, д.Вахромеево
|
3
|
31.10.2018
|
7:00-18:00
|
д. Новошино, д. Долинки, д.Вахромеево
|
4
|
01.11.2018
|
7:00-18:00
|
д. Новошино, д. Долинки, д.Вахромеево
|
5
|
02.11.2018
|
7:00-18:00
|
д. Новошино, д. Долинки, д.Вахромеево
|
6
|
03.11.2018
|
7:00-18:00
|
д. Новошино, д. Долинки, д.Вахромеево