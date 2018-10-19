График отключения электроэнергии на территории Конаковского района в рамках проведения Учений по отработке взаимодействия и устранению массовых нарушений на электросетевых объектах в Тверской области с 29 октября по 04 ноября 2018г.

posted by Максим Малахов on пт, 10/26/2018 - 15:36

 

 


п/п

Дата

Время

Населенный пункт

  
 
 

1

29.10.2018

7:00-18:00

д. Новошино, д. Долинки, д.Вахромеево

  

2

30.10.2018

7:00-18:00

д. Новошино, д. Долинки, д.Вахромеево

  

3

31.10.2018

7:00-18:00

д. Новошино, д. Долинки, д.Вахромеево

  

4

01.11.2018

7:00-18:00

д. Новошино, д. Долинки, д.Вахромеево

  

5

02.11.2018

7:00-18:00

д. Новошино, д. Долинки, д.Вахромеево

  

6

03.11.2018

7:00-18:00

д. Новошино, д. Долинки, д.Вахромеево

  

 

 

  • Более подробную информацию об отключениях в крупных населенных пунктах уточняйте в ЕДДС района

 