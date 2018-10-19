Социально ориентированные НКО представили проекты, которые реализуются при поддержке Правительства Тверской области

В Твери состоялась публичная презентация проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, инициативы которых реализуются при поддержке Правительства Тверской области. Слушателям было представлено 10 социально значимых проектов.

Губернатор Игорь Руденя считает – для Правительства Тверской области активные представители гражданского общества и некоммерческие организации являются партнерами в работе по развитию региона.

«Если НКО занимаются работой на благо жителей области, мы это приветствуем и готовы всячески расширять сотрудничество», – сказал Игорь Руденя журналистам по итогам заседания регионального Правительства 10 октября.

В ходе публичной презентации 25 октября были представлены проекты поисково-спасательного отряда «Сова», благотворительного фонда помощи онкобольным людям им. Виктории Рудневой, галереи пейзажа имени Е.И. Зверькова, тверского отделения Союза художников России и другие.

Презентации вызвали большой интерес у коллег, которые присутствовали на мероприятии, в том числе руководства регионального отделения Фонда Владимира Спивакова, канала «Радио ВераВерхневолжье». Как отметила директор «Радио Вера Верхневолжье» Екатерина Арнаутова, благодаря грантам областного Правительства с января по август 2018 года реализован проект «Дело дня: Верхневолжье» – 160 радиопрограмм об НКО Тверской области. Еще одна инициатива, которая осуществлена при грантовой поддержке – «Маршруты Тверской области», серия передач о значимых местах Верхневолжья.

23 октября на заседании областного Правительства поддержан еще один проект радио «Прогулки по Тверской земле». Предусмотрено проведение в FM эфире серии программ в формате радиоэкскурсий, в ходе которых слушателям расскажут о достопримечательностях региона, исторических городах Тверской области, объектах культурного наследия.

Кроме того, на заседании принято решение о предоставлении грантов Тверскому библиотечному обществу и региональному отделению Союза художников России на культурно-образовательные проекты.

В октябре 2018 года гранты также выделены восьми НКО на реализацию инициатив, связанных с патриотическим воспитанием молодёжи, в том числе на мероприятия, посвященные 700-летию духовного подвига святого благоверного князя Михаила Тверского.

Еще пяти социально ориентированным некоммерческим организациям Верхневолжья предоставлены средства на проекты по адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья, поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Пресс-служба Правительства Тверской области