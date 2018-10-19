Жителей Тверской области и туристов приглашают прокатиться на ретро-поезде

27 октября жителей и гостей Тверской области приглашают в путешествие на ретро-поезде из Бологое в Осташков и обратно. Вагоны ведет старинный локомотив на паровой тяге. В ходе поездки пассажиры смогут посетить железнодорожный музей под открытым небом на станции Куженкино в Бологовском районе.

Ретро-поезд – одно из новейших событий в сфере туриндустрии Тверской области. Создание интересных маршрутов, достопримечательностей и объектов показа в регионе Губернатор Игорь Руденя назвал в числе ключевых направлений работы, связанных с продвижением туристических возможностей Верхневолжья.

Пригородный поезд на паровой тяге между Бологое и Осташковом начал курсировать в сентябре 2018 года. Это первое в новейшей истории России регулярное железнодорожное сообщение, где вагоны тянет за собой паровоз. Туристов сопровождают проводницы в форме, отшитой по эскизам костюмов XX века.

Во время получасовой заправки паровоза водой для пассажиров и гостей организованы обзорные экскурсии по станции Куженкино Бологое-Полоцкой железной дороги. Станция Куженкино является исторической. Регулярное движение поездов мимо нее было открыто в 1907 году. Здесь сохранена атмосфера начала XX века: деревянный вокзал с рабочим кабинетом начальника станции, зал ожидания, кассы, багажное отделение и расписание следования поездов. Неподалеку располагается действующая водонапорная башня.

Время в пути составляет около трех часов. Каждую субботу ретро-поезд на паровой тяге отправляется из Бологое в 9:25 и прибывает в Осташков в 13:07. Время отправки обратно – в 15:07, прибытия – в 18:21. Билеты можно приобрести на станции Бологое. Расписание паровозов удобно для туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. На утреннем «Сапсане» они успеют приехать в Бологое, днем посетить музей, а вечером вернутся домой.

Пресс-служба Правительства Тверской области