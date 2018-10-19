29 октября – День рождения комсомольской организации

С ЮБИЛЕЕМ, КОМСОМОЛ!

В этом году мы с размахом отмечаем столетие ВЛКСМ. Созданный в далеком 1918 году Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) в 1924 году стал Ленинским, а в 1926 году – Всесоюзным и просуществовал до самороспуска в 1991 году.

Всё это время мощное молодёжное движение, каким был комсомол, победоносно шествовало по стране. В мирное время и в годы войны комсомольцы немало сделали для своей Родины. Плечом к плечу с коммунистами они первыми шли в бой, ехали на стройки дорог, автозаводов, газопроводов, железнодорожных магистралей, поднимали целину, вели за собой подрастающую молодежь.

На каждом историческом рубеже комсомол ставил перед собой амбициозные задачи, ударно их решал, навеки вписывая в летопись ВЛКСМ свои подвиги и имена тысяч и тысяч молодых героев, которые ежедневно доказывали беззаветную преданность своей стране и своему народу, созидали и служили процветанию Отчизны. Союзная молодёжь всегда шла впереди, не боялась трудностей и ответственности, стремилась к поиску и новым открытиям.

Комсомол был действительно молодой гвардией энтузиастов и романтиков. Он воспитывал трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей, прекрасные человеческие качества, а также дал путёвку в жизнь нескольким поколениям россиян. Школа комсомола и полученные в годы комсомольской юности навыки многим помогли найти своё место в жизни. Комсомол – это целая эпоха в жизни нашей страны.

Сегодня все это в прошлом, но память людей о молодости и комсомольском братстве жива. И для них день рождения комсомола продолжает оставаться одним из любимых праздников. Многие комсомольцы прошлых поколений до сих пор с ностальгией вспоминают годы своей юности, которые были овеяны романтикой творчества, добрых начинаний, поиском решений, энтузиазмом созидательного труда и стремлением строить настоящее и будущее своей Родины.

Дорогие комсомольцы, ветераны комсомола и молодое поколение! Поздравляем вас с столетним юбилеем ВЛКСМ! Желаем крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия. Будьте оптимистичны, с надеждой смотрите в завтрашний день, и пусть комсомольская целеустремлённость, творческая энергия, боевой дух и желание созидать никогда вас не покидают!

ОТМЕТИМ ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ



К столетнему юбилею комсомольcкой организации в администрации Конаковского района создана рабочая группа, которая разработала план мероприятий по подготовке юбилея. Весь месяц по всему району проходили тематические вечера, экскурсии, были оформлены уголки в школьных музеях, в Конаковской центральной межпоселенческой библиотеке в детском и взрослом залах отдельные книжные полки были предоставлены для книг о комсомоле. Вчера на Конаковской ГРЭС в торжественной обстановке была вскрыта капсула времени (подробности читайте в нашем специальном приложении к «Заре»).

Сегодня в районном ДК «Современник» пройдет торжественный вечер с театрализованным представлением, выступлениями ветеранов, фотоэкспозициями, показом фильма и многим другим. Также будет бесплатно раздаваться спецвыпуск «Зари», посвященный этой дате. Праздник продолжится и завтра в Конаковской МЦБ (см. афиши ниже).

С ЮБИЛЕЕМ ВАС, КОМСОМОЛЬЦЫ УШЕДШЕЙ ЭПОХИ!