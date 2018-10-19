В ОЗЕРКАХ – НОВАЯ СПОРТПЛОЩАДКА!



24 октября в поселке Озерки городского поселения Изоплит состоялось торжественное открытие спортивно-игровой площадки. Она была построена в рамках федеральной программы «Сельский спорт» и, по мнению жителей, станет центром оздоровления и спортивной жизни Озерков.

Несмотря на дождливую октябрьскую погоду, на празднично украшенной площадке, как на торжественной линейке, выстроились ученики Озерецкой средней школы.

Право перерезать красную ленточку было предоставлено начальнику управления образования администрации Конаковского района Ольге Булгаковой и директору школы Елене Константиновой. Они тепло приветствовали школьников и поздравили всех с открытием спортплощадки. К пожеланиям спортивных успехов присоединились глава Изоплитовского поселения Анатолий Лосев, и.о. главы администрации п. Изоплит Екатерина Смирнова и заместитель заведующего ОМПКиС администрации Конаковского района Ирина Канукова. К сожалению, погода внесла коррективы в наш сценарий, поэтому по завершении официальной части веселые старты среди обучающихся 2 и 3 классов прошли в спортивном зале в присутствии болельщиков. Было весело и интересно, а итоги состязаний подводил глава поселка Анатолий Лосев.

История появления спортплощадки в Озерках такова. В 2014 году Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал указ о возрождении ГТО, и было решено сохранить старое название – «Готов к труду и обороне» как дань традициям нашей национальной истории.

«Запуск программы ГТО остро ставит вопрос о площадках для занятия спортом. Нам нужна сеть некоммерческих физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, работы или службы. То есть в шаговой доступности», – сказал президент России, добавив, что следует позаботиться о строительстве спортивных сооружений и на открытом воздухе.

Поэтому была разработана федеральная программа «Сельский спорт», и в этом году Озерецкая средняя школа стала ее участником. В августе была произведена подготовка по благоустройству территории под будущую спортивно-игровую площадку: выровнена территория, спилены аварийные деревья. Работы проведены за счет средств бюджета Конаковского района. В сентябре был заключен муниципальный конт-ракт с ООО «Спортивно-экипировочный центр «Штурм» на оснащение площадки спортивным инвентарем и оборудованием на сумму 1104 500 рублей. Теперь она оборудована различными тренировочными комплексами, полосой препятствия, лабиринтами, площадкой с покрытием из резиновой крошки, футбольными воротами, уличными баскетбольными стойками. На безвозмездной основе ООО «Штурм» дополнительно установило волейбольные стойки и передало в подарок футбольный, баскетбольный и волейбольный мячи. А совсем скоро будут установлены еще 6 уличных тренажеров на сумму 195 500 рублей. Средства вложены хорошие, и к площадке с инвентарем необходимо относиться бережно.

- Открытие спортивно-игровой площадки - это значимое событие для нашего поселка и всего района, – прокомментировала событие директор Озерецкой школы Елена Константинова, - и теперь наши обучающиеся могут с пользой проводить свободное время и повышать свои физические способности на уроках физической культуры, что позволит открывать спортивные таланты и новые имена спортсменов. Крепкое здоровье - крепкая страна!

Администрация МБОУ СОШ п. Озерки выражает благодарность министерству образования Тверской области, управлению образования Конаковского района, ООО «ТИСаМ», ООО «Спортивно-экипировочный центр «Штурм» за помощь в реализации данного проекта.

КОГДА ПОМОЩЬ НЕ В ТЯГОСТЬ

Уже не в первый раз оказывает помощь продуктами питания наше передовое картофелеводческое хозяйство «Редкинская АПК».

В этом месяце активисты конаковского районного отделения Всероссийской организации инвалидов (председатель Г. Корнилова) и конаковского отделения общества слепых (председатель Н. Абрамова) обратились к главе Конаковского района Л. Козловой с просьбой помочь инвалидам района продовольствием, в частности картофелем. Глава района, в свою очередь, обратилась к руководству «Редкинской АПК», и компания выделила для нужд КРО ВОИ и ВОС две тонны продовольственного картофеля.

От имени главы района от всей души благодарим директора ООО «Редкинская агропромышленная компания» Максима Петровича Чуркина, а также Ольгу Владимировну Саватееву за проявленное понимание и доброту. Также благодарим за выделение транспорта для перевозки картофеля в Конаково руководителя «Доркомсервиса» Владимира Николаевича Мясникова. Замечательно, что в наше непростое время есть немало людей, которые понимают нужды инвалидов и с готовностью откликаются на такого рода просьбы. Такое отношение - хороший пример для всех.