С песней на Руси рождались



20 октября в ДК имени Воровского состоялся большой творческий вечер Светланы Чернявской с участием творческих коллективов ДК.



Неспроста в этот день в зале Дворца культуры практически не было свободных мест, вновь увидеть талантливую исполнительницу русских народных песен, насладиться мастерством – событие очень редкое. Королева русской народной песни, так без сомнения можно назвать Светлану Владимировну Чернявскую. Над залом полились звуки музыки, и вот на сцене уже звучит первая песня – «На родных наших просторах». Исполнила в этот вечер Светлана Владимировна и много знакомых и любимых всеми песен: «Соловейко», «По муромской дорожке», «На побывку едет» и любимые коллективом ДК «Сосны».

В зале ДК в этот день собрались почитатели и поклонники и, конечно же, друзья. Поздравить, поблагодарить, сказать слова признательности – за творчество и огромную энергию этой необыкновенной женщины. Как отметила в словах приветствия заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина, для культурной жизни Конаковского района Светлана Владимировна сделала очень многое. На протяжении 11 лет, когда она являлась директором Дворца культуры имени Воровского, не только изменился сам Дворец, но и под его крышей были собраны одни из лучших коллективов Тверской области, а главное, вновь зазвучала народная песня.

- Для того, чтобы под одной крышей объединить талантливых людей, необходимы особые качества, не только профессионального руководителя, но и творческого человека. Особое спасибо от отрасли «Культура» за сохранение русской народной песни, - отметила Аггюль Бородина, - это большая работа, которой вам удалось «заразить» весь коллектив.

За огромный вклад в развитие культурной жизни города и района Аггюль Арифовна вручила Светлане Чернявской Почетную грамоту главы Конаковского района.

- Что наш безумный мир и тысячи забот, скажите, отчего на свете мы хлопочем, - с такими словами обратился к виновнице торжества Андрей Семенов, заместитель председателя Совета депутатов города Конаково, - отчего хлопочете вы, мы все знаем, а сегодня можно с уверенностью сказать: зрителей и почитателей вашего таланта стало еще больше.

От администрации и Совета депутатов Светлане Владимировне была вручена Почетная грамота за многолетний труд и неоценимый вклад в развитие культурной жизни города Конаково.

Особые слова благодарности в этот день прозвучали и от представителей старшего поколения, которые озвучила заслуженный учитель РФ, Почетный гражданин Конаковского района, председатель районного совета ветеранов Галина Ивановна Аксенова.

- Спасибо за заботу о ветеранах и пенсионерах, в стенах Дворца культуры они действительно чувствуют себя как дома, и что самое главное, чувствуют себя нужными, они поют, занимаются в творческих объединениях, общаются, - отметила Галина Ивановна, вручая именную Благодарность.

Замечено: если человек работает в культуре более десятка лет, он состоялся как специалист, если более трех десятков лет, как в случае со Светланой Владимировной, - он состоялся как личность, которая зачислена в особую категорию людей искусства. Это звание дорогого стоит.

Родной коллектив - пожалуй, вторая семья. Коллеги проводят вместе большую часть дня, плечом к плечу решают совместные задачи, преодолевают трудности. Атмосфера взаимопонимания, уважения и корпоративного братства во многом зависят от начальника. Коллеги признавались ей в любви, а еще они подметили, что у их директора есть бесценный талант - разглядеть талант у других и создать благоприятные условия для творческого роста.

Каждый номер звучал как поздравление. И каждый выступавший находил свои ключевые слова и интонацию, трогающие душу.

В этот день великолепные профессиональные, организаторские да и человеческие качества главной героини торжества были, пожалуй, основной темой всех выступлений. Свое творчество Светлане Владимировне дарили коллективы и исполнители: детская театральная студия «Брависсимо», образцовая балетная студия «Арабеск», народный цирк «Фантазеры», Елена Коняхина, Евгения Федотьева, Ирина Сурмагина, Юрий Новиков, Евгений Дадаев, народный ансамбль народного танца «Родничок», образцовый цирк «Непоседы», квартет народной песни «Русская мозаика», образцовый ансамбль эстрадного танца «Мечта», ансамбль народной песни «Злат венец» и народный вокально-инструментальный ансамбль казачьей песни «Русь».

Большой творческий вечер Светланы Владимировны Чернявской не только стал концертом и праздником для всех гостей ДК имени Воровского, в этот день Светлана Чернявская передавала своего рода эстафету новому руководителю – с 11 октября ДК им. Воровского возглавила Ольга Глотова.

Много теплых слов в этот день звучало в адрес своих коллег и от Светланы Чернявской, а Ольга Глотова отметила, что руководство Дворцом культуры - это не только большая работа, но и огромная ответственность.

Наша справка.

Ольга Глотова (Бойкова) 10 лет проработала главным редактором газеты «Конаковская панорама» и телеканала «Конаковская волна», до этого корреспондентом телеканала «Пилигрим». Имеет два высших образования: юридическое и журналистское. 1975 года рождения, замужем, есть дочь.

И это все о ней…

Кто же она, Светлана Чернявская?

В страшном, тяжелом военном марте 1942 года в небольшом подмосковном городке появилась на свет маленькая девочка, которую назвали чистым и звонким именем – Светлана.

Волею судьбы детство Светланы прошло в Курской области, которая славится на весь мир соловьиными трелями. И кто знает, может быть, именно это и повлияло на ее дальнейшую судьбу. Природа дала девочке уникальный голос… И всю свою дальнейшую жизнь связала Светлана Владимировна с музыкой!

Светлана музыке с детства специально не училась, она жила в прекрасной атмосфере народной песни.

После школы Светлана поехала выступать на районный смотр художественной самодеятельности, потом на областной – в Курск, а потом на зональный смотр коллективов «Черноземье» в Воронеж. Там её заметили и пригласили в студию Воронежского народного хора. И целый месяц Светлана занималась под руководством известной народной артистки СССР Марии Мордасовой! А потом судьба позвала в дорогу, и семнадцатилетняя девушка поехала на целину.

В конце 50-х - начале 60-х годов голос Светланы Чернявской широко разлился над целинными степями Казахстана. Там, на целине, силами Светланы Чернявской была создана концертная бригада, которая ездила по совхозам с концертами. 17 лет отработала в Казахстане, 25 лет руководила ДК в Донецкой области. Заслужила звание лауреата международных конкурсов и фестивалей, Отличника культурно-просветительской работы СССР, бронзовую медаль ВДНХ. Заслуженный работник культуры Украины, Почётный работник культуры СССР. Но самая главная награда для Светланы Владимировны – это грамота, полученная из рук министра культуры СССР Фурцевой.

В 26 лет Светлана возвращается и возглавляет Дом культуры поселка Редкино. И вновь начинается насыщенная и активная работа. Именно благодаря стараниям и усилиям Светланы Владимировны в поселке появляется новое здание Дома культуры. И многочисленные коллективы становятся неоднократными лауреатами всевозможных конкурсов и фестивалей.

В 1973 году судьба подарила Светлане встречу с замечательным человеком, который стал ее другом, верным спутником и мужем. Вот уже почти 50 лет супруги Чернявские – вместе.

Николай Алексеевич – это стена, это прочный тыл, это опора и надежность, которая всегда рядом, всегда поможет и поддержит. Семья всегда была рядом как источник сил и добра.

Долгое время её жизнь была связана с Донецкой областью. Мужа направили работать на Авдеевский коксохимический завод. А Светлана Владимировна стала руководителем местного ДК, где проработала 25 лет. Здесь заслужила звание лауреата международных конкурсов и фестивалей, отличника культпросветработы.

Все было в жизни Светланы Владимировны – и горечь потерь, и радость побед, и чувство огромной ответственности.

С 2007 по 2018 год Светлана Владимировна возглавляла Конаковский городской Дворец культуры им. Воровского. Руководить творческим коллективом, который широко известен не только в городе, но и далеко за его пределами - труд далеко не легкий.

Сегодня ДК им. Воровского - один из лучших и сильных в Тверской области. Здесь представлены 5 народных и 3 образцовых коллектива. Будучи директором, Светлана Владимировна объединила и собрала под крышей Дворца талантливых и одаренных людей, влюбленных в свое дело. С утра и до вечера в стенах Дворца звучат детские голоса, слышны звуки музыкальных инструментов и раздаются звонкие голоса конаковских самородков.

Татьяна БЕЛОВА.

Фото М. Малахова.