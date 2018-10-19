МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

«ЧЕЛОВЕК ГОДА-2018»: ПРИНИМАЙТЕ УЧАСТИЕ!

В начале октября стартовал прием заявок для участия в ежегодном муниципальном районном конкурсе «Человек года». В этом году он проходит уже в пятый раз. Первый маленький юбилей самого значимого в Конаковском районе события, которое признано лучшей муниципальной практикой в Тверской области. Торжественная церемония вручения премии «Человек года-2018» состоится 7 декабря в районном ДК «Современник». А мы еще раз озвучим номинации конкурса:

1. «Событие Года»: мероприятие, конкурс, фестиваль, прием важных и почетных гостей на территории Конаковского района в течение 2018 года, которые стали знаменательными в жизни Конаковского района.

2. «Преодоление»: ее вручают людям с ограниченными возможностями здоровья за достижения в профессиональной, творческой, спортивной или общественной деятельности, особо отличившимся в течение 2018 года.

3. «Спортсмен Года»: спортсмен, показавший высокие спортивные результаты на мировом или европейском уровне, являющийся многократным победителем соревнований в течение 2018 года.

4. «Просвещение»: в этой номинации могут принимать участие работники сферы образования (учителя, воспитатели, тренеры, преподаватели дополнительного образования) и профсоюзные работники отрасли, получившие особые награды или показавшие высокие результаты своих воспитанников в течение 2018 года.

5. «Гражданская позиция»: ее вручают людям, стремящимся обсуждать и решать общие проблемы, ответственно относящимся к выполнению гражданского долга. Например: участие в жизни Конаковского района на общее благо. Это может быть обустройство или ремонт детского садика, организация самоуправления в школе, благоустройство двора, посадка деревьев и цветов в городе, селе, деревне, защита окружающей среды от загрязнения, безвозмездная помощь и меценатство.

6. «Верность профессии»: номинация присуждается людям любых профессий, преданных своей работе, тем, кто достиг определенных результатов в профессии, или тем, кто отмечает юбилей своей деятельности в 2018 году.

7. «Честь и долг»: в номинации могут участвовать люди профессий силовых структур (ведомства специального назначения), работа которых связана с правовой защитой населения и России в целом, которые добросовестно выполняли свои должностные обязанности, проявив себя профессионально в своей области в течение 2018 года.

8. «Призвание - Культура»: премии присуждаются деятелям и работникам культуры за наиболее талантливые произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, а также за реализацию для детей и юношества наиболее перспективных творческих проектов.

9. «Сельское хозяйство»: в номинации могут участвовать люди, которые добросовестно выполняют свои должностные обязанности, имеют достижения в профессиональной области и активно проявляют особые профессиональные качества в течение 2018 года.

10. «Успешный бизнес»: в номинации участвуют индивидуальные предприниматели, руководители коммерческих организаций, которые зарекомендовали себя как социально ответственный бизнес, соблюдающие законодательство Российской Федерации, участвующие в общественной жизни Конаковского района.

***

В каждой номинации определены руководители экспертных групп, которые будут рассматривать кандидатуры претендентов: «Просвещение» - В.А.Колпаков, «Призвание - культура» - Н.А.Сергеева, «Спортсмен года» - А.В.Федотова, «Событие года» - Л.А.Козлова, «Преодоление» - Г.Г.Корнилова, «Гражданская позиция» - Д.Е.Щурин, «Честь и долг» - О.В.Лобановский, «Успешный бизнес» - Н.В.Василенко, «Сельское хозяйство» - Т.М.Веряскина.

Срок подачи заявок — до 19 ноября 2018 года.

Заявки принимаются в общественной приемной по адресу: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.13. каб. № 4.

Телефоны для справок 4-97-79 (отдел молодежной политики, культуры и спорта) и 4-97-85 (общий отдел).

Также подробная информация размещена

на официальном сайте администрации Конаковского района: http://konakovoregion.ru.



НОВЫЙ АСФАЛЬТ У ШКОЛЫ



появился в г. Конаково. Объект обновления – средняя школа № 8, и это стало возможным благодаря договоренности главы администрации Конаковского района О.В.Лобановского с руководителем проекта ООО «Трансстроймеханизация» И.В.Бокше.

Этот подрядчик летом ремонтировал дороги в Конаковском районе и в качестве спонсорской помощи безвозмездно полностью сделал заново покрытие площади перед школой с прилегающими дорожками.

По справке управления образования администрации Конаковского района твердое покрытие площади (плаца) перед этой школой является постоянной базой для проведения многочисленных районных мероприятий, таких, как «Школа безопасности» (совместно с МЧС), «Военные сборы допризывников», «Колесо безопасности» (совместно с ГИБДД) и т.д. На нем же проходят и общешкольные линейки. Также школа – центральный пункт сдачи ЕГЭ в Конаковском районе, где экзамены сдают порядка 85 процентов всех выпускников муниципального образования. Само же бетонное покрытие не менялось и существенно не ремонтировалось с 1987 года, когда школа была сдана в эксплуатацию, и по сути являлось аварийным. Укладка асфальта произведена на площади в 1640 кв. м, толщина покрытия - 6 см, этого достаточно для пешеходной нагрузки.

РЕМОНТ БИБЛИОТЕКИ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН

Ранее мы писали, что в этом году были запланированы работы по ремонту Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки (МЦБ). В начале 2018 года была подготовлена проектно-сметная документация на ремонт кровли. Из бюджета Конаковского района на ремонт было выделено 1 948 414 рублей. В августе 2018 года начались ремонтные работы кровли МЦБ. Закончены они были в сентябре.

Как сообщили в администрации Конаковского района, теперь необходимо перейти ко второму этапу ремонтных работ. В этом году была сделана проектно-сметная документация на производство косметического ремонта фасада и отмостки здания МЦБ. Проект передан на экспертизу в ГАО «Госэкспертиза». На его согласование ушло значительное количество времени и документы были проверены и возвращены в конце сентября 2018 года. Следующий этап – торги, который по закону должны осуществляться в течение месяца. Таким образом, решение о выборе подрядчика будет вынесено уже в ноябре, то есть, практически накануне зимы. И, поскольку проводить ремонтные работы такого вида в холодное время года нецелесообразно, было принято решение запланировать их на 2 квартал 2019 года. На ремонт фасада и отмостки здания МЦБ запланировано в бюджете Конаковского района 1 289 030 рублей.

В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ СТАРТОВАЛА

ПРОГРАММА «ТЫ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»



В Тверской области реализуется федеральная программа, призванная привлечь молодых людей от 14 до 30 лет к занятию предпринимательской деятельностью. Программа включает в себя обучение основам ведения и развития бизнеса, а также консультации по созданию собственного дела и позволит претендовать на государственную поддержку!

17 октября на базе средней школы № 8 г. Конаково состоялось нетрадиционное для наших школьников мероприятие с презентацией программы «Ты – предприниматель». Оно прошло в форме открытого урока. В мероприятии приняли участие 23 учащихся 11 социально-экономического профильного класса, изучающих более углубленно такие предметы, как экономика, обществознание и право.

На открытом уроке присутствовали представители администрации Конаковского района: заведующий отделом экономики Надежда Владимировна Шилова, главные специалисты управления образования Мария Владимировна Шарапова и Татьяна Васильевна Захмылова, учитель истории и обществознания школы Людмила Ивановна Гевондян.

Презентацию федеральной программы представил ее координатор Илья Петрович Смирнов, кандидат географических наук, старший преподаватель ТвГУ.

В ходе открытого урока для учащихся была организована встреча с человеком, о котором по праву можно сказать «Он предприниматель высшей пробы». Это Валерий Викторович Солонбеков, который при поддержке Собрания депутатов г. Конаково, администраций города и Конаковского района в июле 2018 года открыл в городе Конаково многофункциональный производственно-туристический центр «Конаковский фаянс». Его проект нацелен на возрождение одного из самых известных брендов и народно-художественных промыслов Верхневолжья. Узнать об истории конаковского фаянса и попробовать сделать свой сувенир по старинным технологиям здесь может любой желающий. Общими усилиями была сделана попытка под одной крышей объединить и производство керамики – промысла, ведущего свою историю на территории района с 1809 года, и объект показа для многочисленных туристов, приезжающих в Конаково. В центре есть территория, отведенная под организацию мастер-классов для туристов и обучающих курсов по классу «художник - керамист», создан небольшой музей, в котором представлены образцы фаянса. Сегодня его экспозиция насчитывает более 300 экспонатов. Фонд музея значительно больше, поэтому экспозиция будет периодически обновляться, здесь же открыто кафе-галерея «Глазурь». В своем выступлении Валерий Викторович поделился со старшеклассниками – будущими предпринимателями секретами успеха своего бизнеса, рассказал о том, какими главными качествами должен обладать будущий предприниматель, с какими серьезными проблемами он столкнулся на своем пути, привел примеры неудачного опыта знакомых и рассказал о новых направлениях и перспективах развития малого и среднего бизнеса в нашем регионе.

Учащиеся с интересом слушали выступление действующего предпринимателя, активно задавали вопросы.

Следующий этап федеральной программы под названием «Деловая игра» пройдет в Тверском государственном университете. Деловая игра - отличный инструмент для повышения интереса у школьников к развитию экономики родного региона. Подобный тип обучения формирует и закрепляет базовые экономические знания и знания в сфере менеджмента. Игра будет посвящена одному из главных качеств предпринимателя – развитию коммуникабельности и работе в команде. На данном этапе программы встретятся школьники из разных районов Тверской области. От нашего района в игре примут участие 10 человек из средней школы № 8 г.Конаково. До начала игры детей разделят на команды, которые будут прообразом компании, и им нужно будет в конкурентной борьбе добиться развития своей компании. В процессе игры старшеклассники научатся работать в команде, быстро принимать верные решения, познакомятся с новыми интересными людьми. Мероприятие обещает быть динамичным, познавательным и интересным.

Надеемся, что федеральная программа «Ты – предприниматель» станет для наших ребят востребованной, даст им стимул к поиску сфер деятельности для развития малого и среднего бизнеса на территории Конаковского района.

М. Шарапова,

главный специалист управления образования.