В дни школьных каникул представители туриндустрии Тверской области подготовили развлекательные программы для детей  

В Тверской области во время осенних каникул представители туриндустрии региона подготовили развлекательные программы для детей и их родителей.

Юных путешественников и любителей истории приглашают в музей «Государева дорога» в Завидово, расположенный на территории уникального храмового комплекса XVII-XIX веков. Музей посвящен истории самого знаменитого русского тракта – Государевой дороге, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Здесь представлены дорожные самовары и столовые приборы, одежда, книги, старинные саквояжи, чемоданы и другие интересные предметы. В центре музейного зала расположен макет Николаевской железной дороги.

Сказочные истории ждут школьников в Калязине. Там можно посетить дом-резиденцию Бабы Яги, заглянуть «по ту сторону печки», познакомиться с домовым Нафаней и котейкой-Матвейкой. В «Компьютерии» для детей подготовлены занятия в IT-лабораториях и мастер-классы по основам мобильной фотографии.

На станции Куженкино в Бологовском районе действует железнодорожный музей под открытым небом. К новому туристическому объекту по субботам гостей возит ретро-паровоз. В дни школьных каникул ребят также приглашают в тверской музей «Эксперименториум», в картинг-центр «Румос-спорт», на фермы «Нестеровых», «Березино», «Ивановка».

4 ноября база отдыха «Кава» проводит полюбившийся многим Фестиваль сказок. Гостей ждет квест с тверским купцом Афанасием Никитиным, задания и загадки от гномов Белобородыча и Топотуши, выполнив которые, дети поучат подарки от сказочных героев. В программе также мастер-классы и встреча с детскими писателями.

Подробная информация о событиях в дни школьных каникул – наhttp://welcometver.ru.

На портале в разделе «Авторские маршруты» также представлены экскурсии, ставшие победителями туристической премии «Маршрут года». В том числе это «Три сказки из Лихославля» от агентства путешествий «Радуга». Тур объединяет музеи «Мармеладная сказка», «Керамика из Лихославля» и карельский краеведческий музей. Детям и взрослым предложат слепить глиняное счастье, спеть «Во поле береза стояла…» на карельском языке и заглянуть в волшебные сундуки.

Еще один тур для школьников – «Квест по Твери с книжкой-раскраской» от ООО «Мастерская». В помощники нужно будет взять раскраску-путеводитель. Каждый рисунок не случаен, он ведет к новому интересному объекту. Выполнив задания, ребята также смогут выучить историю Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области