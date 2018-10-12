Представители муниципальных образований Тверской области проходят обучение в «Школе ППМИ»

25 и 26 октября 2018 года в Твери проходят обучающие мероприятия в рамках реализации Программы поддержки местных инициатив «Школа ППМИ». В них принимают участие кураторы от муниципальных районов Тверской области и главы городских и сельских поселений Тверской области.

«Программа поддержки местных инициатив настолько востребована в тверском регионе, что необходимо увеличивать масштабы ее реализации и объемы финансирования. Очень важно, что жители сами определяют, какие проекты необходимо реализовать и вкладывают в это собственные деньги», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В «Школе ППМИ» специалисты Министерства финансов Тверской области рассказывают о нормативной базе программы, требованиях к проектам и конкурсной документации, условиях софинансирования, подготовке и проведении собраний населения и других актуальных вопросах. Кроме того, представлен опыт реализации проектов от подрядных организаций, которые дают свои рекомендации.

Программа поддержки местных инициатив стартовала в Тверской области в 2013 году. С этого времени почти в пять раз увеличилось количество реализованных инициатив: с 53 в 2013-м до 276 в 2018-м. В 2019 году запланировано реализовать 296 проектов, на эти цели в областном бюджете предусмотрено 133 млн рублей.

Большинство проектов направлены на решение вопросов, связанных с водоснабжением и освещением, приведением в порядок дорог, мест захоронения, ремонтом учреждений культуры, обустройством детских и спортивных площадок, благоустройством территорий, обеспечением пожарной безопасности.

Опыт Тверской области в реализации ППМИ получил высокую оценку на российском и международном уровнях. В частности, отмечен Советом Федерации РФ и Общественной палатой РФ как пример эффективной работы в сфере развития местного самоуправления.

Пресс-служба Правительства Тверской области