Игорь Руденя выразил соболезно вания в связи с уходом из жизни Геннадия Климова

24 октября скоропостижно скончался журналист и писатель Геннадий Андреевич Климов. Губернатор Тверской области Игорь Руденя направил соболезнования коллективу газеты «Караван+Я», основателем которой являлся Геннадий Климов.

«Читатели и коллеги по цеху знали Геннадия Климова как опытного журналиста, грамотного руководителя, человека с широким кругом интересов. Материалы и интервью за его подписью вызывали отклик читательской аудитории. Геннадий Андреевич Климов оставил пример профессионального отношения к работе журналиста и редактора. Скорбим и разделяем горе утраты с родными, близкими, всеми, кто знал и уважал Геннадия Андреевича Климова», – говорится в соболезновании от имени Игоря Рудени.

Геннадий Климов жил и работал в Твери с 1987 года. С его именем связана реализация ряда проектов. Геннадий Климов основал издательский дом, который и по настоящее время выпускает газету «Караван+Я». Также он руководил изданием журналов «Умное производство» и «Бизнес Территория». Кроме того, Геннадий Климов занимался изучением вопросов, связанных с историей религий и эпосов, являлся автором книг по антропологии и древней истории.

Пресс-служба Правительства Тверской области