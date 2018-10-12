Более 130 работ представили школьники и студенты колледжей на конкурс «Михаил Тверской. Семь веков подвига»

В Тверской области подведены итоги конкурса среди школьников и студентов колледжей «Михаил Тверской. Семь веков подвига», который прошел в рамках IV Межрегиональной книжной выставки-ярмарки «Тверской переплет». В этом году выставка была посвящена 700-летию подвига святого благоверного князя и 650-летию преставления его супруги Анны Кашинской.

«В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей, внёсших большой вклад в становление российской государственности. Очень важно сегодня продолжать изучение истории тверского княжества, популяризировать богатейшее духовное и культурное наследие региона на всероссийском уровне», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В конкурсе приняли участие образовательные учреждения Твери и области, а также воспитанники Кадетского корпуса города-побратима Твери Буденновска. В номинации «Изобразительное искусство» было представлено 89 работ, в номинации «Литературное творчество» – 46 произведений. В состав жюри вошли члены редакции альманаха «Михаил Тверской. Путь домой», искусствоведы, ученые, представители Общества Михаила Тверского.

В итоге лучшими признаны серия художественных работ воспитанника Тверского суворовского военного училища Мирослава Гусева и «Письмо Михаилу Тверскому» ученика Алексейковской школы из Лесного района Артема Афанасьева.

В дни проведения «Тверского переплета» тверитянам и гостям города была также представлена выставка детских рисунков изостудии «Соцветие» ДК «Пролетарка» «История глазами детей. Михаил Тверской». Эти рисунки стали иллюстрациями к разделам альманаха «Михаил Тверской. Путь домой». Кроме того, главной теме выставки-ярмарки была посвящена интеллектуальная викторина, которая прошла на детской площадке.

Центральные мероприятия в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия со дня преставления Анны Кашинской пройдут 5 декабря. В этот день запланировано проведение международной конференции Российского исторического общества в Тверском государственном университете, перезвон колоколов храмов Тверской области, церемония гашения почтовой марки Соборная площадь и другие события.

В начале ноября в тверском регионе пройдет XII Ассамблея Русского мира, которая объединит более 600 участников из разных стран мира.

Под знаком памятных дат проведены XX Волжский крестный ход, межрегиональный военно-исторический фестиваль «Тверская застава», историко-культурный фестиваль «Эпоха», областные соревнования по гребле на лодках «Дракон» «Кубок Михаила Тверского».

На протяжении всего года в регионе проходят обучающие семинары для учителей истории и краеведения города, экскурсии по маршруту «Православная Тверь», конкурсы, квесты и другие мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области