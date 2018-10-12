БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: В Твери появляются центры приёма биометрических данных

С 1 июля этого года в России запущена система удаленной биометрической

идентификации. Она даёт возможность получать финансовые услуги любой кредитной

организации удалённо посредством распознавания человека с помощью биометрических

данных, например, по отпечатку пальца, сосудистому рисунку глазного яблока, голоса и

лица.

Банк России разработал и опубликовал на своём официальном сайте карту точек

банковского обслуживания, где можно сдать биометрию. «В Твери по состоянию на 24

октября 2018 года определены три таких центра. Карта содержит информацию об

адресах, днях и времени их работы» - рассказал Владимир Чирков, заместитель

управляющего Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Чтобы пользоваться механизмом удалённой идентификации достаточно прийти в

банк - участник системы (аккредитованный Центробанком) и пройти первичную

идентификацию. В присутствии клиента банк проверит его паспорт и СНИЛС,

зарегистрирует обратившегося в Единой системе идентификации и аутентификации

(ЕСИА) и снимет необходимые биометрические данные (изображение лица и запись

голоса). После внесения данных в ЕСИА для получения дистанционных финансовых

услуг, например: открытия счета (вклада), получения кредита или осуществления

перевода в новом банке, клиенту нужно будет авторизоваться в ЕСИА, подтвердить свои

биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера, используя

камеру и микрофон.